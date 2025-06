Parejas abiertas y swingers: entre la fantasía, la presión y la salud emocional en Aconcagua Radio

El sexólogo Miguel Palmieri analizó el fenómeno de las relaciones no monogámicas, los riesgos emocionales y físicos, y la importancia del acompañamiento profesional.

¿Qué está pasando con nuestras parejas? ¿Por qué se multiplican los relatos de parejas abiertas y experiencias swingers? ¿Se trata de una moda, una evolución natural o una respuesta a un problema que no se quiere mirar de frente? Estas fueron algunas de las preguntas que impulsaron la columna del reconocido sexólogo mendocino Miguel Palmieri en Aconcagua Radio.

“Yo elegí hoy el tema de pareja abierta y swinger porque me encontré con una entrevista en Infobae a una pareja swinger. Él tiene un bar swinger, o sea, hay un tema comercial. Y lo que a mí me preocupa no es la nota, sino lo que le pasa a la gente cuando la escucha sin contexto”, explicó Palmieri.

El especialista fue claro al señalar que no está en contra de las nuevas formas de vínculo, pero sí alerta sobre una romantización o idealización de prácticas que requieren más reflexión de la que parece. “Cuando uno quiere llenar su vida de dopamina es porque está vacío de otras cosas”, sostuvo.

Entre la fantasía y la acción Según Palmieri, muchas parejas llegan al consultorio con crisis relacionadas al deseo o la falta de erotismo, y es allí donde aparecen las fantasías. “Es verdad que en el proceso terapéutico a veces se plantean fantasías transgresoras, pero no es lo mismo una fantasía que llevarla a la acción. Una cosa es imaginar un trío, otra es hacerlo. Y si uno de los dos no quiere, no hay acuerdo posible”, afirmó.

El sexólogo también alertó sobre los mensajes confusos de ciertos profesionales. “Me preocupa que aparezcan sexólogos hablando en medios de comunicación y digan cosas como ‘la mayoría de las consultas que recibo son por tríos’. En casi 28 años de trabajo, jamás vi que vinieran por eso. Vienen con dolor, con problemas reales: eyaculación precoz, falta de deseo, discusiones”, señaló.