"La tortura no es cosa del pasado": grave diagnóstico sobre cárceles en Aconcagua Radio

Uno de los problemas más graves detectados en Mendoza es la superpoblación penitenciaria , con un 20% por encima del cupo oficial. Pero según Nielsen, esto no es todo: “Ese cupo oficial ya está por debajo de los estándares internacionales, que indican cuántos metros cuadrados debe tener una persona. Incluso con ese piso bajo, hay superpoblación”.

No obstante, reconoció como un punto a favor que Mendoza haya invertido en construir nuevas unidades y no mantenga detenidos por largos períodos en comisarías, como sí ocurre en otras provincias: “En las comisarías prácticamente no se puede garantizar ninguno de los derechos que asisten legalmente a las personas detenidas. Ni atención médica, ni condiciones higiénicas, ni actividades recreativas o laborales”.