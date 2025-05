Luis Petri en Aconcagua Radio: "Se hace todo para promover la industria ganadera y no para pisarle la cabeza"

—Para mí, siempre lo digo, después de la Vendimia, la Fiesta de la Ganadería es la fiesta más importante de Mendoza y siempre es un gusto estar acá. Estuve en el día de campo, estuve en la Fiesta de la Ganadería pasada. La verdad que es importante acompañar a los productores y estar al lado de ellos. Como mendocino para mí es un orgullo esta fiesta, tan representativa para el sur mendocino y fundamentalmente para General Alvear, porque la hace la Cámara desde hace muchísimos años. La verdad que es un esfuerzo enorme y y no podemos no estar acompañándolos en este momento.

—No, no. Yo lo hice en el llano, lo hice siendo candidato, lo hago ahora siendo ministro. Creo que es un gusto estar acá. La verdad que vengo a rendirle homenaje a todos los productores ganaderos, que tanto esfuerzo hacen. Es un momento muy interesante, porque han aumentado las exportaciones, hemos hecho su récord de exportaciones este año, después de 100 años. Esto habla de cómo está cambiando la Argentina, de cómo estamos cambiando como país, al sacar restricciones, retenciones y cómo esto impacta positivamente en los sectores ganaderos. Sobre todo cuando baja la inflación, cuando se permite, por ejemplo, la exportación de ganado en pie, que es tan importante. O cuando no se restringe a determinados cortes. Cuando se hace todo para promover la industria y no para pisarle la cabeza como muchas veces ocurría.