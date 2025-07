El 93% de los mendocinos tiene deudas y usa préstamos para comprar comida aseguraron en Aconcagua Radio

El informe muestra que sólo el 7,18% de los encuestados no tomó ningún crédito recientemente , lo que significa que más de 9 de cada 10 personas se endeudan de alguna manera . La tarjeta de crédito aparece como el mecanismo más usado: el 50,26% la utilizó para pagar algún gasto , seguida por los créditos bancarios (41,54%) y los microcréditos de billeteras virtuales (31,28%).

28,46% para tecnología o electrodomésticos

27,02% para ropa y calzado

24,52% para pagar otras deudas

10,77% accede a préstamos con pagos diarios o semanales (créditos no bancarios)

8,26% para mantenimiento del hogar o el auto

7,18% para pagar servicios e impuestos

“La gente accede a más de un crédito al mismo tiempo: uno para pagar el súper, otro para la ropa, otro para pagar la deuda anterior. Eso complejiza muchísimo el panorama, porque si uno de cada cuatro se endeuda para pagar otra deuda, estamos ante un problema que todavía no vemos en su totalidad”, advirtió el director de la consultora.

González Perejamo también puso el foco en la normalización del endeudamiento, que muchas veces no es percibido como tal: “Hay muchos créditos que no se perciben como créditos. Cuando pagás con la app, cuando financiás una compra del súper en cuotas, cuando usás la tarjeta para cargar nafta… es tan automático que no lo consideramos deuda, pero lo es”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.