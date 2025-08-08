8 de agosto de 2025 - 08:59

Sube el plazo fijo: cuánto rinde $1.400.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de los plazos fijos en pesos cambiaron y el Banco Nación mejoró su rendimiento online. Así queda el panorama frente a otros bancos.

Algunas entidades superan el 38% de TNA y ofrecen mayores rendimientos que el Nación.

Algunas entidades superan el 38% de TNA y ofrecen mayores rendimientos que el Nación.

Foto:

TN
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

En los últimos días, los plazos fijos en pesos volvieron a ganar protagonismo entre los ahorristas. Si bien gran parte de los bancos ajustaron sus tasas a la baja, el Banco Nación aplicó una suba en su modalidad electrónica, mejorando el rendimiento para quienes buscan invertir a corto plazo.

Leé además

Con $2.000.000 a 30 días, la ganancia supera los $60.000 por canal electrónico.

Sube el plazo fijo otra vez: cuánto ganas con $2.000.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Hacer un plazo fijo un proceso rápido y 100% online a través del home banking de cada entidad bancaria.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $800.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco

La medida llega en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas por decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que impulsa a muchos a calcular cuánto se puede ganar hoy al invertir $1.400.000 a 30 días.

Plazo fijo: cuánto generas en Banco Nación con $1.400.000

Según el simulador oficial, el plazo fijo tradicional a 30 días en Banco Nación ofrece hoy una TNA del 27,50% en sucursal, con intereses por $31.643,84 y un monto final de $1.431.643,84. En la modalidad electrónica, la TNA sube al 37%, con $42.575,34 de intereses y un total de $1.442.575,34.

image
El Banco Naci&oacute;n ofrece m&aacute;s inter&eacute;s para plazos fijos constituidos de forma electr&oacute;nica.

El Banco Nación ofrece más interés para plazos fijos constituidos de forma electrónica.

Esto representa un cambio frente a las tasas anteriores, que eran del 27,50% en sucursal y 34,50% en electrónico. Con la actualización, el canal online pasó a rendir 2,5 puntos más en TNA, y la TEA pasó del 40,52% al 43,98%.

Cuánto rinde $1.400.000 a 30 días en otros bancos de Argentina

  • Banco Santander Argentina S.A. – 33% → $37.945,21

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 36,25% → $41.676,71

  • Banco de la Provincia de Buenos Aires – 35% → $40.136,99

  • Banco BBVA Argentina S.A. – 35% → $40.136,99

  • Banco Macro S.A. – 33,5% → $38.519,18

  • Banco GGAL S.A.No informa tasa

  • Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 35% → $40.136,99

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – 34,6% → $39.681,92

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires – 29% → $33.268,49

  • Banco Bica S.A. – 37% → $42.575,34

  • Banco CMF S.A. – 38% → $43.725,75

  • Banco Comafi Sociedad Anónima – 35% → $40.136,99

  • Banco de Corrientes S.A. – 37% → $42.575,34

  • Banco de Formosa S.A. – 30% → $34.383,56

Crédito jubilados.jpg
Comparativa de ganancias con $1.400.000 invertidos a 30 d&iacute;as en los principales bancos. &nbsp;

Comparativa de ganancias con $1.400.000 invertidos a 30 días en los principales bancos.

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A. – 38% → $43.725,75

  • Banco del Chubut S.A. – 34,5% → $39.569,18

  • Banco del Sol S.A. – 37,5% → $43.150,68

  • Banco Dino S.A. – 29% → $33.268,49

  • Banco Hipotecario S.A. – 36% → $41.561,64

  • Banco Julio Sociedad Anónima – 29% → $33.268,49

  • Banco Mariva S.A. – 38% → $43.725,75

  • Banco Masventas S.A. – 22% → $25.211,78

  • Banco Meridian S.A. – 38% → $43.725,75

  • Banco Provincia de Tierra del Fuego – 36% → $41.561,64

  • Banco VOII S.A. – 38% → $43.725,75

  • Bibank S.A. – 36% → $41.561,64

  • Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. – 38% → $43.725,75

  • Reba Compañía Financiera S.A. – 39% → $44.876,16

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y pueden influir en la rentabilidad final.

Sube otra vez el plazo fijo: cuánto ganás con $1.200.000 a 30 días en Banco Nación

Por Melisa Sbrocco
Simulá tu plazo fijo y elegí el canal que más rinde.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $1.500.000 a 30 días en Banco Nación y otros bancos

Por Melisa Sbrocco
Algunos bancos privados ofrecen tasas aún más altas, pero requieren comparar condiciones.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $700.000 a 30 días en Banco Nación y en otros bancos

Por Melisa Sbrocco
Simular un plazo fijo de $1.000.000 permite ver grandes diferencias entre bancos y canales de inversión.

Sube el plazo fijo: cuánto ganás con $1.000.000 a 30 días en Banco Nación y en otros bancos

Por Melisa Sbrocco