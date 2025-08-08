Sube el plazo fijo: cuánto rinde $1.400.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

En los últimos días, los plazos fijos en pesos volvieron a ganar protagonismo entre los ahorristas. Si bien gran parte de los bancos ajustaron sus tasas a la baja, el Banco Nación aplicó una suba en su modalidad electrónica, mejorando el rendimiento para quienes buscan invertir a corto plazo.
La medida llega en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas por decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que impulsa a muchos a calcular cuánto se puede ganar hoy al invertir $1.400.000 a 30 días.
Plazo fijo: cuánto generas en Banco Nación con $1.400.000
Según el simulador oficial, el plazo fijo tradicional a 30 días en Banco Nación ofrece hoy una TNA del 27,50% en sucursal, con intereses por $31.643,84 y un monto final de $1.431.643,84. En la modalidad electrónica, la TNA sube al 37%, con $42.575,34 de intereses y un total de $1.442.575,34.
image
El Banco Nación ofrece más interés para plazos fijos constituidos de forma electrónica.
Esto representa un cambio frente a las tasas anteriores, que eran del 27,50% en sucursal y 34,50% en electrónico. Con la actualización, el canal online pasó a rendir 2,5 puntos más en TNA, y la TEA pasó del 40,52% al 43,98%.