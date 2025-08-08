Sube el plazo fijo: cuánto rinde $1.400.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Las tasas de los plazos fijos en pesos cambiaron y el Banco Nación mejoró su rendimiento online. Así queda el panorama frente a otros bancos.

Algunas entidades superan el 38% de TNA y ofrecen mayores rendimientos que el Nación.

En los últimos días, los plazos fijos en pesos volvieron a ganar protagonismo entre los ahorristas. Si bien gran parte de los bancos ajustaron sus tasas a la baja, el Banco Nación aplicó una suba en su modalidad electrónica, mejorando el rendimiento para quienes buscan invertir a corto plazo.

La medida llega en un contexto de menor presión cambiaria y expectativas por decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que impulsa a muchos a calcular cuánto se puede ganar hoy al invertir $1.400.000 a 30 días.

Plazo fijo: cuánto generas en Banco Nación con $1.400.000 Según el simulador oficial, el plazo fijo tradicional a 30 días en Banco Nación ofrece hoy una TNA del 27,50% en sucursal, con intereses por $31.643,84 y un monto final de $1.431.643,84. En la modalidad electrónica, la TNA sube al 37%, con $42.575,34 de intereses y un total de $1.442.575,34.

image El Banco Nación ofrece más interés para plazos fijos constituidos de forma electrónica. Esto representa un cambio frente a las tasas anteriores, que eran del 27,50% en sucursal y 34,50% en electrónico. Con la actualización, el canal online pasó a rendir 2,5 puntos más en TNA, y la TEA pasó del 40,52% al 43,98%.

Cuánto rinde $1.400.000 a 30 días en otros bancos de Argentina Banco Santander Argentina S.A. – 33% → $37.945,21

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. – 36,25% → $41.676,71

Banco de la Provincia de Buenos Aires – 35% → $40.136,99

Banco BBVA Argentina S.A. – 35% → $40.136,99

Banco Macro S.A. – 33,5% → $38.519,18

Banco GGAL S.A. – No informa tasa

Banco Credicoop Cooperativo Limitado – 35% → $40.136,99

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. – 34,6% → $39.681,92

Banco de la Ciudad de Buenos Aires – 29% → $33.268,49

Banco Bica S.A. – 37% → $42.575,34

Banco CMF S.A. – 38% → $43.725,75

Banco Comafi Sociedad Anónima – 35% → $40.136,99

Banco de Corrientes S.A. – 37% → $42.575,34

Banco de Formosa S.A. – 30% → $34.383,56