El día que llegaron los primeros alfajores marplatenses a Mendoza, hace 48 años

“Nosotros pasábamos siempre las vacaciones en Mar del Plata, todos los veranos íbamos. No tengo tan presente cómo se gestó la idea, porque yo era más chica, pero mi hermano era muy observador y le llamaba la atención que no había en Mendoza la posibilidad de comprar alfajores Havanna, que siempre comprábamos para traernos y para regalar porque acá no se conseguían”, recuerda Viviana Levy, la única hermana de Daniel, ya fallecido.