28 de enero de 2026 - 16:35

Un tesoro ocultado por 80 años fue recuperado por el nieto de la familia: el mapa fue dibujado por su padre

Durante décadas, un tesoro familiar marcado por el exilio, la guerra y la pérdida permaneció enterrado bajo la tierra. Ocho décadas después, fue recuperado.

La recuperación de este tesoro permitió cerrar una herida histórica de la familia.

La recuperación de este tesoro permitió cerrar una herida histórica de la familia.

En medio del avance de la Segunda Guerra Mundial por Europa del Este, miles de familias se vieron obligadas a huir dejando atrás hogares, recuerdos y objetos que nunca volverían a ver. Algunas, en un último intento por preservar lo poco que tenían, decidieron ocultar sus tesoros más valiosos bajo tierra, con la esperanza de regresar algún día.

Eso fue exactamente lo que hizo una familia polaca antes de abandonar su tierra natal. El paso del tiempo, la destrucción del conflicto y la dispersión de sus miembros parecían haber sellado para siempre el destino de aquel escondite. Sin embargo, ochenta años después, uno de los descendientes decidió enfrentarse al pasado y cumplir una promesa silenciosa que había atravesado generaciones. Encontró reliquias valiosas.

La recuperación de este tesoro permitió cerrar una herida histórica de la familia.

La recuperación de este tesoro permitió cerrar una herida histórica de la familia.

Una huida forzada, un mapa dibujado de memoria y una búsqueda marcada por la emoción

Cuando el conflicto bélico se acercaba peligrosamente al este de Polonia, la familia Glazewski tomó una decisión desesperada: enterrar sus objetos más preciados para evitar que fueran confiscados o destruidos durante la invasión rusa. Aquel acto, impulsado por el miedo y la incertidumbre, fue también un gesto de esperanza. Creían que algún día regresarían.

Ese regreso nunca ocurrió. La propiedad familiar fue arrasada y el paso del tiempo borró casi todas las huellas visibles del lugar.

  • Décadas después, Jan Glazewski, nieto del patriarca familiar, decidió recuperar esa parte de su historia. A sus 69 años, emprendió una búsqueda guiada por un elemento tan frágil como poderoso: un mapa dibujado por su padre únicamente a partir de sus recuerdos.
  • El plano fue realizado medio siglo después de haber abandonado la zona. En él, su padre reconstruyó mentalmente el paisaje: la antigua mansión, los campos abiertos, una pendiente y el borde de un bosque. Con esas indicaciones, Jan recorrió terrenos cubiertos de maleza y zonas rurales transformadas por el tiempo, confiando en la memoria heredada.
  • Equipado con detectores de metales, siguió cada referencia del dibujo hasta llegar al punto señalado. Allí, bajo la tierra, encontró el escondite que su familia había protegido durante generaciones sin saber si alguna vez sería descubierto.
Objetos enterrados, recuerdos intactos y un cierre esperado durante toda una vida

El hallazgo fue mucho más que un descubrimiento material. Entre los objetos recuperados apareció un joyero que había pertenecido a su madre, fallecida cuando él era apenas un niño. Tocar esas pertenencias, cuidadosamente guardadas ochenta años atrás, tuvo un impacto emocional profundo.

El tesoro incluía joyas familiares, una cuchara de bautismo con inscripciones y otros artefactos de gran valor simbólico y económico, estimados en miles de dólares. Sin embargo, para Jan, el verdadero valor estaba en lo que representaban: un vínculo directo con sus padres y con una vida que la guerra les arrebató.

La historia familiar estuvo marcada por separaciones definitivas

Los hermanos Glazewski nunca volvieron a reunirse por completo y, con el paso de los años, fueron falleciendo uno tras otro.

Jan incluso estuvo cerca de no llegar a cumplir su objetivo, tras ser diagnosticado con sida luego de una transfusión de sangre contaminada durante un tratamiento por hemofilia.

Sobrevivir, encontrar el tesoro y contar su historia se transformaron en una misma misión

Parte de ese recorrido quedó plasmado en su libroSangre y plata de Jan Glazewski: Una vida bien vivida”. Hoy, planea exhibir algunos de los objetos como homenaje a su familia y símbolo de resiliencia frente a la tragedia.

