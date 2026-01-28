Conmovedor video: un padre de familia en Junín le pidió a su hija de crianza que lleve su apellido

Una familia de Junín compartió en TikTok un video que sorprendió por su carga emotiva. En el clip, un integrante de la familia le lee una carta escrita por Daniel , el padre , dirigida a su hija de crianza Anto , mientras mantienen una videollamada.

El video fue titulado “Le decimos a mi hermana si se quiere cambiar el apellido” y muestra el momento en el que la familia decide transmitirle a Anto el deseo del padre de que ella lleve su apellido. Desde el inicio, la carta aclara que se trata de una expresión de amor y no de una imposición.

Durante la grabación, un familiar comienza leyendo el mensaje: "Lo ha escrito Daniel, el pa, para vos Anto. Hija querida, nunca fui mucho de escribir pero hay cosas que a veces necesitan decirse con calma y desde el corazón ".

En la carta, el padre expresa el vínculo construido a lo largo del tiempo: "Vos sabes que para mi siempre fuiste parte de esta familia, no por un papel, no por un apellido, sino por la vida compartida . Por los años, por lo cotidiano y por estar. Eso no lo cambia nada ni nadie".

Más adelante, Daniel plantea su deseo con claridad: "Y en ese camino surge esta idea, no como una obligación ni una exigencia, sino como un deseo. Que si alguna vez sentís que querés llevar nuestro apellido sepas que para mi sería un orgullo enorme ". Y remarca: "Por eso quiero que sepas que esto no es una presión, sino una puerta abierta".

Somos la familia más llorona y la más linda de todas Te amamos @Antonella Muñoz #cambiodeapellido #papá #hermanas #hija #familia

Tras escuchar la carta, Anto responde conmovida: "Que bonito", a lo que el padre le contesta: "Me haces llorar a mi vos. Así que bueno, cuando quieras, hacemos todo esto". La joven no duda y responde: "Bueno".

La familia agrega que la idea era compartir el momento más adelante, pero decidió hacerlo antes: "Queríamos hacerlo para tu cumpleaños, pero también queríamos hacerlo ahora, rápido".

Hacia el final del video, el padre expresa con emoción: "Así que vas a llevar mi apellido. Te amamos mucho", y Anto también acota: "Yo también los amo". El cierre llega con una frase cargada de afecto y decisión: "Mañana ya vamos a empezar con todo el 'tramiterío' y todo lo que hay que hacer. Te amamos".

El video se destaca en las redes sociales por el mensaje de amor, respeto y contención familiar que transmite.