Una familia resultó herida en un choque con un camión durante la tormenta en Santa Rosa

Un accidente vial ocurrido durante la noche del viernes, en plena tormenta, dejó cinco personas lesionadas en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 939, en la zona de La Dormida, departamento de Santa Rosa.
Un camión y un automóvil colisionaron cuando circulaban en el mismo sentido en la Ruta Nacional 7. La familia de cinco integrantes sufrieron politraumatismos.
Un accidente vial ocurrido durante la noche del viernes, en plena tormenta, dejó cinco personas lesionadas en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 939, en la zona de La Dormida, departamento de Santa Rosa.
El hecho se registró cerca de las 23.16 y es investigado por personal con jurisdicción en la Subcomisaría Las Catitas. En el lugar colisionaron un camión conducido por un hombre de 42 años y un automóvil manejado por un joven de 24.
Según la información policial, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. En medio de las intensas lluvias que afectaban la zona, el conductor del camión redujo la velocidad y en ese momento el vehículo comenzó a derrapar.
Detrás circulaba el automóvil, que no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del camión.
En el auto viajaban cinco personas: el conductor, una mujer de 47 años, otra mujer de 29 y dos menores de edad, de 11 y 4 años. Todos resultaron con lesiones y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Perrupato, en San Martín, donde se les diagnosticaron politraumatismos. Uno de los menores fue derivado al Hospital Notti para una evaluación especializada.