Una familia resultó herida en un choque con un camión durante la tormenta en Santa Rosa

Un camión y un automóvil colisionaron cuando circulaban en el mismo sentido en la Ruta Nacional 7. La familia de cinco integrantes sufrieron politraumatismos.

Chocaron en la Ruta 7 durante la tormenta en Santa Rosa.

Un accidente vial ocurrido durante la noche del viernes, en plena tormenta, dejó cinco personas lesionadas en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 939, en la zona de La Dormida, departamento de Santa Rosa.

El hecho se registró cerca de las 23.16 y es investigado por personal con jurisdicción en la Subcomisaría Las Catitas. En el lugar colisionaron un camión conducido por un hombre de 42 años y un automóvil manejado por un joven de 24.

Según la información policial, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de este a oeste. En medio de las intensas lluvias que afectaban la zona, el conductor del camión redujo la velocidad y en ese momento el vehículo comenzó a derrapar.

Detrás circulaba el automóvil, que no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del camión.

En el auto viajaban cinco personas: el conductor, una mujer de 47 años, otra mujer de 29 y dos menores de edad, de 11 y 4 años. Todos resultaron con lesiones y fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.