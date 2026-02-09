Según la psicología, las personas mayores de 65 años son hoy los más solitarios por estos 7 motivos.

Durante años, la soledad fue asociada casi exclusivamente a la adolescencia y la juventud, etapas marcadas por la búsqueda de identidad y la presión social. Sin embargo, la psicología contemporánea señala que el período más solitario de la vida se manifiesta con mayor intensidad después de los 65 años , cuando una combinación de cambios vitales y sociales redefine nuestros vínculos.

Este fenómeno no responde a una única causa, sino a una acumulación de factores que se intensifican con el paso del tiempo y que afectan tanto el bienestar emocional como la salud general de las personas mayores.

Uno de los principales detonantes de la soledad en adultos mayores es la jubilación. El trabajo no solo estructura el tiempo cotidiano, sino que también funciona como una fuente constante de interacción social. Al finalizar esta etapa, muchas personas pierden contactos diarios, conversaciones informales y un sentido de pertenencia que resulta difícil de reemplazar.

Con el paso de los años, el círculo social tiende a achicarse. Mudanzas, enfermedades y fallecimientos hacen que las amistades de larga data desaparezcan o se vuelvan menos accesibles, dejando a muchas personas con vínculos cada vez más escasos.

3-Cambios en la dinámica familiar

La vida familiar también se transforma después de los 65 años. Hijos adultos con rutinas propias, nietos con agendas cargadas y distancias geográficas pueden derivar en menos encuentros presenciales y una sensación de desconexión, incluso dentro del núcleo familiar.

4-Limitaciones físicas y problemas de salud

Las dificultades de movilidad, el deterioro sensorial o las enfermedades crónicas pueden restringir la participación en actividades sociales, generando un aislamiento progresivo. En muchos casos, la soledad no surge por falta de deseo de socializar, sino por barreras físicas concretas.

5-La brecha tecnológica

En un mundo cada vez más digital, la tecnología se volvió una herramienta central para sostener vínculos. Sin embargo, la falta de familiaridad con dispositivos y plataformas digitales puede dejar a los adultos mayores fuera de circuitos de comunicación que hoy son clave para mantener relaciones activas.

6-Pérdida de propósito y cambios en la identidad

La psicología señala que, tras la jubilación, algunas personas experimentan una crisis de sentido o de identidad, especialmente si el trabajo ocupaba un lugar central en su vida. Esta pérdida de propósito puede reducir la motivación para establecer nuevos vínculos o sostener los existentes.

7-Factores económicos

Los ingresos fijos o reducidos también influyen. Muchas actividades sociales implican costos que no siempre son accesibles, lo que limita las oportunidades de interacción y profundiza el aislamiento.

Un problema emocional con impacto real

Especialistas en psicología como Farley Ledgerwood advierten que la soledad persistente en la vejez no es solo una experiencia emocional, sino un fenómeno con consecuencias concretas. Se la vincula con mayores niveles de ansiedad, síntomas depresivos, deterioro cognitivo y una peor percepción de la calidad de vida.

Por eso, comprender por qué la soledad se intensifica después de los 65 años se volvió clave para pensar políticas públicas, estrategias comunitarias y redes de apoyo que acompañen a una población que envejece de manera acelerada.