La elección de colores en la ropa y los objetos cotidianos no es aleatoria y revela rasgos profundos de las personalidades . Desde la psicología , los especialistas analizan cómo ciertos tonos se repiten en personas con fuerte necesidad de destacarse y proyectar una imagen dominante.

Según la psicología, las personas que guardan manuales de instrucciones viejos poseen 7 rasgos poco comunes

Según la psicología, las personas de 60 y 70 años atraviesan estas 9 batallas silenciosas

Diversos estudios en ciencia del comportamiento muestran que las personas prestan juicios rápidos basados en la apariencia visual. En ese contexto, el color actúa como un atajo mental: transmite mensajes antes de que exista una interacción verbal. Por eso, quienes buscan destacarse suelen repetir paletas cromáticas específicas.

No se trata solo de moda o tendencias. La preferencia constante por determinados colores revela patrones estables de personalidad. Tonos intensos o contrastantes suelen aparecer en perfiles que disfrutan ser observados, liderar conversaciones o marcar presencia en cualquier espacio social.

Entre los colores más elegidos se destacan el negro , el rojo y el dorado . El negro suele asociarse con poder, elegancia y control emocional. En muchas personalidades dominantes, funciona como un símbolo de autoridad y distinción.

El rojo, por su parte, está vinculado a la intensidad, la pasión y la búsqueda de atención. Investigaciones en ciencia social señalan que este color aumenta la percepción de atractivo y presencia, algo especialmente valorado por quienes necesitan validación externa.

image Cuáles son los colores que eligen las personas narcisistas, según la psicología.

El dorado y los tonos metálicos también aparecen con frecuencia. Representan éxito, estatus y exclusividad. En entornos laborales o sociales, estos colores refuerzan una imagen de logro y superioridad, alineada con una identidad cuidadosamente construida.

Qué explica la psicología detrás de estas elecciones

Recién aquí, la psicología aporta una lectura más profunda: las personas con rasgos narcisistas tienden a elegir colores que refuercen su autoimagen grandiosa y su deseo de reconocimiento. Según especialistas en personalidades, estos tonos funcionan como extensiones simbólicas del yo.

Estudios de universidades como Columbia y la Universidad de Barcelona indican que el uso reiterado de colores asociados al poder está vinculado con una mayor necesidad de validación externa. No es consciente en todos los casos, pero sí consistente en el tiempo.

image Cuáles son los colores que eligen las personas narcisistas, según la psicología.

Lejos de ser un juicio moral, esta información permite comprender cómo la estética cotidiana refleja procesos internos. Los colores elegidos hablan, muchas veces, antes que las palabras, y la psicología ayuda a interpretar ese mensaje silencioso que atraviesa a las personalidades más visibles.