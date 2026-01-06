6 de enero de 2026 - 13:00

Luz verde: la Justicia desestimó todas las cautelares contra PSJ Cobre Mendocino

La Justicia de Mendoza rechazó todas las cautelares contra la DIA de PSJ Cobre Mendocino y ratificó la validez legal del proyecto aprobado por ley provincial.

El fallo remarcó que la vía cautelar no puede anticipar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad.

El fallo remarcó que la vía cautelar no puede anticipar una decisión de fondo sobre la constitucionalidad.

Foto:

Gentileza PSJ
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Justicia de Mendoza rechazó todas las medidas cautelares que buscaban frenar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. El fallo fue dictado por el Tribunal de Gestión Asociada-Primero, que resolvió mantener la vigencia del acto administrativo.

Leé además

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). 

Nicolás Maduro se declaró "inocente" ante el tribunal de Nueva York

Por Redacción Mundo
Rodrigo Federico Salafia murió de un disparo tras una discusión en Chapanay

Dos meses prófugo: sigue la búsqueda del expolicía acusado de matar a un joven en Chapanay

Por Enrique Pfaab

La decisión desestimó los planteos presentados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), particulares y organizaciones vinculadas a comunidades originarias, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales excepcionales para suspender una resolución estatal respaldada por una ley provincial.

Los argumentos centrales del fallo que le dio luz verde a PSJ Cobre Mendocino

El Tribunal de Gestión Asociada-Primero de Mendoza concluyó que las cautelares no demostraron la existencia de un daño concreto, grave o irreversible. Según el juez, el riesgo ambiental planteado por los actores resultó “meramente conjetural” o “hipotético”, sin sustento técnico suficiente.

En su resolución, el magistrado sostuvo que “suspender la Declaración de Impacto Ambiental y la ley que la avala, sería una decisión de carácter extraordinario que este Tribunal no puede adoptar ligeramente”. En ese sentido, remarcó que “la medida cautelar de suspender actos estatales es de naturaleza excepcionalísima, sólo admisible cuando la ilegitimidad es manifiesta y la necesidad impostergable”, extremos que no se acreditaron en este caso.

Fachada del edificio del Poder Judicial de Mendoza. José Gutiérrez / Los Andes
Fachada del edificio del Poder Judicial de Mendoza. José Gutiérrez / Los Andes
Fachada del edificio del Poder Judicial de Mendoza. José Gutiérrez / Los Andes

Sobre el principio precautorio, el juez aclaró que no implica una paralización automática de actividades lícitas. “No basta la mera invocación de un riesgo hipotético para paralizar una actividad; sino que se exige que el riesgo alegado tenga algún respaldo objetivo o evidencia científica razonable”, afirmó, en línea con precedentes de la Corte Suprema.

Además, subrayó que la DIA goza de presunción de validez, propia de los actos estatales, y que esta condición se encuentra reforzada por su ratificación mediante la Ley Provincial N.º 9684. En ese marco, expresó que “no surge tal evidencia clara de ilegitimidad que habilite su suspensión cautelar”.

Ambiente, desarrollo y legalidad: qué deja el rechazo a las cautelares

El fallo puso especial énfasis en la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y social. Al citar el artículo 41 de la Constitución Nacional, el juez señaló que el derecho a un ambiente sano se inscribe dentro del concepto de desarrollo sustentable.

En ese marco, afirmó que “esto exige armonizar, caso por caso, la protección ambiental con la dimensión social y económica de las actividades productivas, evitando tanto el ambientalismo declamativo como el productivismo inmune a control”. También vinculó este criterio con el principio de sustentabilidad previsto en la Ley General del Ambiente, que promueve el uso responsable de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras.

Proyecto San Jorge Minería
La DIA del proyecto cuenta con respaldo legal y presunción de validez como acto estatal ratificado por ley.

La DIA del proyecto cuenta con respaldo legal y presunción de validez como acto estatal ratificado por ley.

La Justicia dejó en claro que la vía cautelar no es el ámbito para resolver el fondo del conflicto, como la eventual constitucionalidad de la ley que avala la DIA. Ese análisis deberá darse en la sentencia definitiva, luego de la producción de pruebas y del debate correspondiente.

Hasta tanto eso ocurra, la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino permanece vigente, consolidando un precedente sobre los límites de las medidas cautelares cuando se trata de decisiones estatales adoptadas mediante procedimientos formales y con control legislativo.

notificacion(2)
notificacion(7)
notificacion(8)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El edificio central del Poder Judicial de Mendoza. Archivo Los Andes

Feria judicial: así funcionarán la Suprema Corte y los distintos fueros durante todo enero

Por Redacción Política
La Justicia investiga el destino de USD 40 millones de premios del Mundial.

La Justicia investiga el destino de USD 40 millones en premios del Mundial Qatar 2022

Por Redacción Política
Hay empresas que vienen trabajando en el área del distrito minero Malargüe y que se dedican a la explotación de yeso y otros minerales de tercera categoría. Foto: Gobierno de Mendoza.

La Justicia rechazó un amparo presentado por antimineros y ratificó la ley que avala exploraciones en Malargüe

Por Jorge Yori
Ratifican el procesamiento a Matías Morla en la causa por la apropiación de la marca Maradona

Confirman el procesamiento de Matías Morla en la causa por "apropiación de las marcas" de Diego Maradona

Por Redacción Policiales