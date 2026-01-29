29 de enero de 2026 - 20:32

Por DNU, el Gobierno de Milei bautizó al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina"

La medida fue oficializada mediante un decreto que obliga a utilizar la leyenda en toda la documentación pública nacional.

El Gobierno nacional declaró oficialmente al 2026 como el ”Año de la Grandeza Argentina”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional declaró oficialmente al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”, una denominación que busca sintetizar las expectativas económicas y políticas de la administración encabezada por Javier Milei para el próximo período.

Por Redacción Política
Por Redacción Espectáculos

La decisión fue formalizada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 56/2026, firmado por el Presidente junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La norma establece que todas las dependencias de la administración pública nacional deberán incorporar esa leyenda en el membrete de la documentación oficial durante el año entrante.

Además, el decreto incluye una invitación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que adhieran a la iniciativa y adopten la misma denominación en sus ámbitos administrativos.

En los fundamentos del texto, el Ejecutivo realizó una evaluación positiva de las políticas implementadas durante los dos primeros años de gestión, en especial las vinculadas al ajuste fiscal, la reducción del gasto público y el proceso de desburocratización del Estado. Según el Gobierno, esas medidas permitieron establecer condiciones de estabilidad macroeconómica y proyectar una nueva etapa de crecimiento.

Decreto de Necesidad y Urgencia 56/2026

Las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar las bases para la estabilidad y el crecimiento”, sostiene el decreto, que plantea como objetivo avanzar hacia una fase de consolidación y desarrollo con la intención de reinsertar a la Argentina en una senda de prosperidad sostenida.

En los considerandos, el Ejecutivo remarcó la importancia de profundizar reformas estructurales orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, reducir cargas consideradas improductivas y garantizar que la acción estatal se concentre en sus funciones esenciales. En ese sentido, se señaló la necesidad de sostener un proceso de transformación que asegure el pleno ejercicio de los derechos y las libertades individuales.

El texto también enfatiza que la gestión libertaria busca reconstruir los pilares institucionales del país, promoviendo una administración más eficiente, mayor previsibilidad normativa y un clima de confianza entre el Estado y los ciudadanos. Para el Gobierno, la “grandeza” de una Nación se refleja en instituciones sólidas, respeto irrestricto por la ley y estabilidad económica, factores que considera clave para atraer inversiones y mejorar la productividad.

Finalmente, el decreto anticipa que el Ejecutivo redoblará esfuerzos para sostener los avances logrados y superar de manera definitiva los problemas heredados al inicio de la administración actual.

La denominación del 2026 se inscribe en una práctica ya utilizada por el oficialismo: el 2024 fue declarado “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”, mientras que el 2025 llevó el nombre de “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.

Por Redacción Política
Por Redacción Política
Por Redacción Política
Por Redacción Política