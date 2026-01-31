31 de enero de 2026 - 09:31

Manuel Adorni asumirá como director de YPF en reemplazo de Guillermo Francos

El jefe de Gabinete este viernes se convirtió uno de los directores titulares de la empresa. Al igual que su antecesor renunció a sus honorarios en la firma.

Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos al convertirse en Director Titular en YPF.

Manuel Adorni reemplazará a Guillermo Francos al convertirse en Director Titular en YPF.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este viernes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, fue designado como Director Titular clase A en YPF en representación del Gobierno Nacional. Adorni ocupará el lugar que hasta el momento desempeñaba Guillermo Francos, quien continuará formando parte del directorio en otra función.

Por su parte, Francos pasará a ocupar la silla del saliente José Rolandi, transformándose en director Clase D.

Con esta designación, Adorni adquiere la Acción de Oro, un derecho especial que le permite al Estado ejercer veto en decisiones estratégicas de la firma.

La medida se concretó luego de una reunión del directorio realizada en las oficinas de la empresa en Puerto Madero. En la misma, se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, ambos alejados del cargo por motivos personales.

Adorni será el nuevo director de YPF

Al igual que su antecesor, Manuel Adorni renunció a sus honorarios en la firma y percibirá únicamente de sus haberes de funcionario público.

Junto a la incorporación de Adorni, se sumó al directorio Martín Maquieyra, exdiputado del PRO por La Pampa. Su ingreso se interpreta como parte de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el espacio liderado por Mauricio Macri, representando un gesto hacia el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

Maquieyra cuenta con formación especializada en el sector energético es Magister en Gestión en Gas y Petróleo. Tiene estudios de posgrado en economía, energía y desarrollo sustentable. Durante su labor legislativa, fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, participando activamente en la creación de normativas para el sector.

Desde YPF, comentaron que la actualización de autoridades será reflejada en los próximos días en los registros oficiales de la compañía y en la Bolsa de Nueva York.

