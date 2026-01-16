Manuel Adorni reunió en Casa Rosada a la mesa política libertaria para avanzar con la Reforma Laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Casa Rosada una reunión con los principales referentes del oficialismo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Casa Rosada una reunión con los principales referentes del oficialismo encargados de delinear la estrategia legislativa para avanzar con la Reforma Laboral en el Congreso.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el primero en arribar a Balcarce 50 fue el propio ministro coordinador, quien retomó la actividad presencial luego de haber ejercido sus funciones de manera remota durante los primeros días del mes.

Posteriormente llegaron el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y, más tarde, el asesor presidencial Santiago Caputo junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

La reunión también contó con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; y el armador político del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Se trató del primer encuentro político del año, que se extendió por poco más de dos horas y se desarrolló sin la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo central fue afinar la línea legislativa que el oficialismo desplegará para intentar sumar un nuevo triunfo parlamentario, luego de la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal.