16 de enero de 2026 - 13:19

Manuel Adorni reunió en Casa Rosada a la mesa política libertaria para avanzar con la Reforma Laboral

Toda la "cúpula libertaria" llegó a Balcarce 50: Diego Santilli, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Luis Caputo, Martín Menem y Karina Milei.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Casa Rosada una reunión con los principales referentes del oficialismo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Casa Rosada una reunión con los principales referentes del oficialismo.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Casa Rosada una reunión con los principales referentes del oficialismo encargados de delinear la estrategia legislativa para avanzar con la Reforma Laboral en el Congreso.

Leé además

lo peor de esa mujer: feinmann insulto a nancy duplaa por su hijo y pablo echarri salio al cruce en redes

"Lo peor de esa mujer": Feinmann insultó a Nancy Dupláa por su hijo y Pablo Echarri salió al cruce en redes

Por Redacción Política
Cómo sigue el juicio por YPF 

Casusa YPF: Argentina rechazará el pedido de "desacato" presentado por un fondo buitre en Nueva York

Por Redacción Política

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el primero en arribar a Balcarce 50 fue el propio ministro coordinador, quien retomó la actividad presencial luego de haber ejercido sus funciones de manera remota durante los primeros días del mes.

La reunión también contó con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; y el armador político del interior, Eduardo “Lule” Menem.

Se trató del primer encuentro político del año, que se extendió por poco más de dos horas y se desarrolló sin la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo central fue afinar la línea legislativa que el oficialismo desplegará para intentar sumar un nuevo triunfo parlamentario, luego de la sanción del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal.

Además de la Reforma Laboral, en la agenda legislativa del Gobierno figuran la Ley de Glaciares y la Reforma del Código Penal, aunque esta última podría postergarse para el período ordinario de sesiones del Congreso Nacional, que comenzará el 1° de marzo.

Durante el encuentro, funcionarios y referentes parlamentarios buscaron saldar diferencias internas en torno al contenido del proyecto laboral, ya que un sector se mostró dispuesto a introducir modificaciones, mientras que otro se resiste a cambios. También se analizó la estrategia de diálogo con los gobernadores, algunos de los cuales cuestionan puntos del capítulo tributario y reclaman compensaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La misión, que no fue anunciada oficialmente, quedó en el centro de la discusión tras versiones periodísticas sobre quién afrontó los costos.

Polémica por el viaje a China de un diputado mendocino junto a otros libertarios: a qué fueron

Por Redacción Política
La Provincia destinó $135 millones para completar la extinción del fondo que administraba la señal pública, sin emisiones desde hace más de un año.

Acequia TV: el Gobierno giró más de $130 millones para cerrar definitivamente el canal

Por Redacción Política
Milei llega este viernes 16 de enero al festival de Jesús María

Milei llega hoy al Festival de Jesús María: lo que se sabe de su ingreso en una noche récord

Por Redacción Política
La Municipalidad anunció modificaciones en las laterales y restricciones para estacionar, como parte de las medidas previas a la recuperación integral del corredor.La obra del Acceso Este contempla todo el tramo que cruza Guaymallén. 

Acceso Este: estos son los cambios de circulación en Guaymallén a partir del 9 de febrero

Por Jorge Yori