Dante Vega, la investigación sobre Bento y el dato que explica algunas ausencias

El Tribunal Oral Federal Nº 2 , integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira , declaró esta tarde culpable al exjuez Walter Bento de dirigir una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales y de cometer lavado de dinero , fruto de aquellas maniobras.

Walter Bento, antes de la sentencia: "Si hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

El fallo fue unánime y contundente , con durísimos conceptos sobre lo que reveló esta causa: en el corazón de los tribunales federales de Mendoza funcionaba una red de corrupción que conducía un juez, ni más ni menos.

Del mismo modo, el tribunal definió la culpabilidad como cómplices de la mayoría de los integrantes de la banda del exjuez , ya fuera aquellos que habían sido considerados organizadores o los que figuraban como miembros de la asociación ilícita en la investigación.

También declaró culpables a dos integrantes de su clan familiar: Nahuel Bento (hijo) y Marta Boiza (esposa) . Luciano Bento , otro hijo del exjuez, fue en cambio absuelto por "falta de acusación fiscal", a pesar de que estuvo entre los acusados.

La investigación judicial y recolección de pruebas para llegar a este fallo tuvo para todos un protagonista estelar: el fiscal Dante Vega . El fiscal tuvo a cargo a la instrucción y en el largo juicio , también fue protagonista, más allá de que el Ministerio Público Fiscal (la acusación) estuvo representado en conjunto por María Gloria André y Vega .

Pero en todo este tiempo, la defensa del exjuez hizo foco más que nada en la figura del fiscal, supuesto responsable de un complot para empujarlo fuera de la Justicia y luego llevarlo a la cárcel.

Bento puso siempre la estrategia de defensa en palabras. Y en su última declaración, el exjuez profundizó la embestida contra Vega. Lo acusó de encabezar “una cacería” contra él y calificó al juicio como “la causa del infierno”, buscando hacer una especie de comparación entre el nombre del fiscal y uno de los capítulos de la obra "La Divina Comedia" de Dante Alighieri.

Habló el exjuez de mecanismos que se utilizaban en la dictadura, con lo que también buscó hacer una referencia insidiosa respecto de la intervención de Vega como fiscal en causas de delitos de lesa humanidad. Sostuvo incluso que el fiscal utilizaba la Unidad 32 (las celdas de tribunales) para "ablandar" a los detenidos en el marco de la causa Bento.

Los ataques de Bento contra el fiscal provocaron tensiones en numerosos momentos del juicio oral, que duró dos años y medio. Por eso llamó la atención que Vega estuviera ausente, al menos en las primeras audiencias de la semana más importante, en la que el TOF2 confirmó los argumentos de la acusación.

Según pudo saber este diario, Vega no estuvo hasta aquí presente en las audiencias del juicio a Bento -todavía quedan tres, en las que se resolverá el volumen de las penas- debido a un viaje que había organizado con mucha anticipación y que está a punto de terminar. Sin embargo, siempre estuvo atento a lo que sucedía en los tribunales federales.