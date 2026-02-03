"Paradigma de corrupción": declararon culpable al exjuez Bento por dirigir una red que cobraba coimas y por lavado de dinero

El megajuicio contra el exjuez Walter Bento y una treintena de acusados , vinculados a una red de coimas que operó en la Justicia Federal de Mendoza , llegó a su etapa definitiva. Es así que el Tribunal Oral Federal Nº 2 , integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira , dio esta tarde su veredicto: declararon culpable a Bento como jefe de una asociación ilícita que cometió cohechos y por lavado de activos proveniente de esas maniobras.

La jueza Diamante señaló en su lectura que los delitos cometidos por Bento constituyeron un "paradigma de corrupción" en el propio Poder Judicial y también culpó a sus familiares (su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel) por las maniobras de lavado . Más allá de Luciano Bento al final fue absuelto por falta de acusación fiscal.

Diamante también afirmó que había quedado ratificada la estructura de la asociación ilícita que conducía Bento. En este sentido, el tribunal declaró la "responsabilidad penal" de los organizadores de la banda y del resto de los acusados, entre ellos, los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba .

Al exjuez, el Tribunal Oral Número 2 sólo le reconoció la prescripción de algunos delitos menores, pero a toda la familia le endilgó lavado de activos. "Bento fue la fuente principal del ilícito" , afirmó la presidenta del tribunal Gretel Diamante .

La mayoría de los cargos del Ministerio Público Fiscal fueron aceptados por el TOF 2. Entre ellas, la falsedad ideológica en acciones para adquirir un inmueble.

Ahora se abrirá el denominado "juicio de cesura", instancia en la que la Fiscalía -integrada por los doctores Dante Vega y María Gloria André- y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Esta etapa se realizaría entre miércoles y jueves, según pudo saber Los Andes.

El viernes se llevará a cabo la última audiencia, en la que el TOF Nº 2 resolverá las condenas definitivas, es decir, los años de prisión que deberán enfrentar los culpables.

Fin del debate

Formalmente el debate oral había terminado más temprano con las palabras finales de ocho acusados que quedaban pendientes de la jornada anterior. Luego, la presidenta del TOF Nº 2 anunció que habrá un cuarto intermedio hasta las 14.30 para dictar las responsabilidades penales o absoluciones de cada uno de los imputados.

Juicio a Walter Beanto-sentencia (1) El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira. Ramiro Gómez / Los Andes

Las últimas palabras de los acusados

El primer piso de los Tribunales Federales se vio colmado por la presencia de los treinta imputados. Durante la jornada de hoy prestaron sus últimas palabras acusados relevantes, como los abogados Luciano Ortego y Francisco “Chato” Álvarez: el primero, sindicado como organizador de la presunta asociación ilícita liderada por Walter Bento; el segundo, como miembro de la misma.

Ambos negaron cualquier vínculo delictivo con el exjuez federal y solicitaron que el Tribunal dictamine “conforme a Derecho”. Ortego fue el más enfático y acusó al fiscal Dante Vega de haber “plantado pruebas” durante la instrucción de la causa y, además, de haber “fogoneado a la prensa”.

Juicio a Walter Beanto-sentencia (6) El abogado Luciano Ortego, sindicado como organizador de la presunta banda liderada por Walter Bento. Ramiro Gómez / Los Andes

Por su parte, Álvarez sostuvo que la causa se construyó sobre la base de “dimes y diretes” y afirmó que se lo juzga “solo por haberle prestado una camioneta a (Diego) Aliaga”. En la acusación, el fallecido Aliaga está señalado como la mano derecha de Bento dentro de la presunta organización.

Juicio a Walter Beanto-sentencia (2) El abogado Francisco "Chato" Álvarez dio sus últimas palabras en el debate oral. Ramiro Gómez / Los Andes

Sin embargo, la declaración más resonante fue la del contrabandista Eugenio Nasi, quien ratificó el giro de 180° que dio durante la etapa de alegatos. Su abogado, Gabriel Alliana, avaló que su cliente hubiera pagado más de 500 mil dólares en sobornos a la presunta banda para obtener beneficios judiciales por parte del exjuez Bento, entre 2018 y 2019.

“Voy a ratificar lo que dijo el doctor Alliana. Confirmo los alegatos de la fiscalía. El doctor (Javier) Angelleti no tenía nada que ver”, sostuvo el condenado por contrabando.

Juicio a Walter Beanto-sentencia (3) El contrabandista Eugenio Nasi complicó al exjuez Walter Bento en la última audiencia de debate. Ramiro Gómez / Los Andes

“En caso de ser declarado culpable, le pido que se realicen los cómputos lo más rápido posible junto con la otra pena por contrabando. Y en caso de ser condenado, renuncio a cualquier tipo de apelación”, agregó.

“Le pido disculpas al doctor Alliana porque, por instrucciones mías, él ha sido difamado en esta sala. Ratifico que no tomé la decisión antes por temor, ya que el doctor Bento era juez”, completó Nasi.

Qué dijo Bento a su turno

Bento estaba imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho, además de otros delitos graves, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Desde el 8 de noviembre de 2023, el exmagistrado se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

En este debate también estaban juzgados su esposa, Marta Boiza, acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícto, y su hijo mayor, Nahuel Bento, imputado por lavado de activos. En tanto, la acusación que pesaba sobre Luciano Bento por lavado fue retirada por la Fiscalía, y el TOF Nº 2 deberá definir si acepta la absolución solicitada.

Tanto el exjuez como sus dos hijos hicieron uso de las palabras finales en la audiencia de este lunes. En su alocución, Bento había pedido al tribunal que, si se determinan culpabilidades, “se las endilguen” a él y no a su familia.

El listado de delitos de Walter Bento

La Fiscalía le solicitó al TOF Nº 2 que declare la responsabilidad penal de Walter Bento por la comisión del delito de: