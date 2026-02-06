6 de febrero de 2026 - 11:32

Juicio histórico: la defensa de Walter Bento pidió la pena mínima y la prisión domiciliaria

El Ministerio Público Fiscal pidió 18 años de prisión y la defensa solicitó que reciba una condena menor. El Tribunal Oral Federal Nº 2 resolverá en horas de la tarde.

El exjuez federal Walter Bento conocerá cuantos años de prisión deberá afrontar. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Por Martín Fernández Russo

El megajuicio histórico contra el exjuez Walter Bento atraviesa este viernes su audiencia final. El Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, escuchó durante esta mañana los alegatos de las defensas tras haberse conocido el pedido de penas por parte del Ministerio Público Fiscal en la jornada de ayer. En horas de la tarde, las magistradas anunciarán la sentencia final para cada uno de los acusados.

En la jornada del jueves del juicio de cesura, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac), había solicitado que se condene a Walter Bento a 18 años de prisión y la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El exmagistrado fue declarado culpable por haber liderado una asociación ilícita, cohechos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Ahora, el TOF Nº 2 preparará su dictamen final, tras considerar la solicitud del MPF y los argumentos de su defensa, representada por los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali.

La última audiencia del megajuicio contra Walter Bento, declarado culpable como líder de una asociación ilícita.

La defensa de Bento atacó los agravantes que había expuesto la fiscalía y planteó que es necesario en esta instancia discutir la modalidad de cumplimiento. En ese sentido solicitaron que se imponga la mínima pena de 5 años por todos los delitos que fue acusado Bento y el cumplimiento bajo prisión domiciliaria por "la situación de salud de su hijo" Facundo Bento, un joven con discapacidades severas.

También se opusieron al decomiso de los bienes inmuebles y los vehículos que solicitó el MPF, particularmente la vivienda del barrio Palmares por tratarse de una "vulneración al derecho" de domicilio de Facundo Bento. "Quieren dejarlos en la calle", arremetió Salvarezza.

También se opusieron a la multa de $750 millones que solicitó la fiscalía por los montos calculados de cohechos, lavado y enriquecimiento.

Para el caso de Marta Boiza, la esposa del exjuez, y su hijo Nahuel Bento, ambos declarados culpables por lavado de activos, la defensa solicitó que se considere una pena de ejecución condicional.

La condena que pidió el Ministerio Público Fiscal para Walter Bento

La fiscal André advirtió este jueves que se debe tener en cuenta el agravante de que la asociación ilícita operó nada más y nada menos que en el propio Poder Judicial, más precisamente vendiendo beneficios procesales desde el Juzgado Federal N°1 de Mendoza. "Claramente no encontramos forma de medir el daño a las instituciones, a la confianza pública y a la credibilidad del Poder Judicial de la Nación. Es extremo", dijo.

En cuanto a los delitos patrimoniales, el fiscal Velasco sostuvo que Bento "tenía ingresos acomodados" como juez federal, por lo cual no tenía una "necesidad" económica de incurrir en la delincuencia y simplemente estuvo "alentado por la codicia" como principal móvil.

El MPF también mostró el monto total de los cohechos perpetrados por Bento, los que arrojaron un resultado de USD 2.063.300, equivalentes a $104.439.650 (el cambio a pesos se tomó referido a las fechas en que se perpetraron los hechos, que datan entre los años 2018 a 2020).

El exjuez federal Walter Bento

Respecto al enriquecimiento ilícito injustificado, Bento acumuló $6.892.686,04 y, por las operaciones de lavado, sumó otros $22.323.582. La multa total fue de $752.326.756,04.

Sobre el exjuez Walter Bento, los fiscales solicitaron 18 años de cárcel. En tanto que, para Nahuel Bento, el hijo mayor del exjuez y exfuncionario judicial, el fiscal Velasco solicitó una pena de cinco años de prisión de "efectivo cumplimiento" por el delito de lavado de activos.

Para Marta Boiza, esposa de Bento, el MPF solicitó concretamente una condena de seis años de prisión, la pena de inhabilitación perpetua y la multa de $230.128.506, que deberá ser actualizada al momento de su ejecución.

Además, antes de dar paso a los últimos testimonios de los acusados, el tribunal rechazó cada uno de los planteos de nulidad presentados por las defensas.

