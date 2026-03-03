3 de marzo de 2026 - 11:51

Polémica por la "entrevista" que montó el gobernador Gildo Insfrán con alumnos de una escuela

La autoridad que lleva más de 30 años a cargo de Formosa dio que hablar en las redes sociales por una entrevista que le hicieron niños.

"Adoctrinamiento": polémica por una entrevista de Gildo Insfrán con alumnos de una escuela

Foto:

Canal Formosa
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Ayer por la mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, dio el inicio del ciclo lectivo 2026 en su provincia y dio que hablar en las redes sociales por una entrevista que le hicieron alumnos de la EPEP 331 “Amalia Valentina Parola” del barrio La Maroma.

Según la Agencia de Noticias de Formosa, los estudiantes emitieron su programa llamado "Relatos Maromeros" en el canal de streaming del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia. Allí el gobernador se sentó ante los niños y respondió sus preguntas.

Luego de una pequeña presentación donde destacaron la gestión de Insfrán y las inauguraciones de nuevas escuelas, le preguntaron: "Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?".

"Se siente satisfacción. Quiero hacerte una aclaración. Nosotros desde la política podemos hacer edificios lindos, podemos costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes le dan la calidad educativa a ustedes son ellos, los docentes. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque el año pasado fuimos primero en el país en la prueba Aprender", respondió.

En otro tramo de la entrevista, los estudiantes le consultaron: "Señor gobernador, estamos muy ansiosos, ¿este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas como nos tiene acostumbrados a recibir?".

El mandatario provincial levantó su mano y enfatizó: "Están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia. O sea que no es únicamente un privilegio de los que viven en la capital; hasta el último rincón de la provincia en este momento está recibiendo su kit escolar para que sus padres no tengan problemas en gastar en esos útiles".

"Con el honor que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido Tío GIldo, los esperamos en la próxima", cerró uno de los chicos, que desató la risa de Insfrán y el aplauso de todos los presentes.

La entrevista desató polémica en las redes: "Díganme que esto es IA", "Te voy a hacer un comentario como docente. El niño que lleva adelante el reportaje no pregunta. El tono que usa es el que se enseña para realizar afirmaciones. El nivel de adoctrinamiento es tremendo", "Esto es absolutamente incalificable... No puede existir en el siglo XXI... pero existe", "Todo armado. Todo manipulado. Todos adoctrinados...", fueron algunos de los comentarios.

