Falleció el reconocido periodista Luis Pedro Toni, a los 91 años

La trayectoria de Luis Pedro Toni El camino de Toni en los medios comenzó en la gráfica, donde se destacó en el diario La Razón. Rápidamente saltó a la radio, trabajando junto a gigantes como Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Héctor Larrea en Radio Rivadavia.

Luego, su salto a la fama masiva llegó con la televisión. El periodista fue una de las caras más reconocidas de noticieros como "Tele-Sucesos" y de ciclos icónicos como "Sábados de la bondad".

Luis Pedro Toni, un periodista pionero para el género de espectáculos Luis Pedro Toni, un periodista pionero para el género de espectáculos. Gente Cabe destacar que Toni se convirtió en el primero en llevar los "chimentos" a los noticieros, un formato que luego se replicaría hasta la actualidad. Su estilo directo y sin rodeos le valió tanto el respeto de sus colegas como el temor de los artistas. Además de su labor en diferentes medios, Toni también fue el creador de la revista "Reporter del espectáculo", que se mantuvo vigente durante 50 años, adaptándose del papel al formato digital. Además de su rol como periodista, Toni tuvo participaciones como actor en varias películas de la comedia picaresca de los años 80, como "La clínica loca" y "Brigada explosiva". En la última etapa de su vida, el referente del periodismo de espectáculos encontró una nueva vocación en la teología. Toni estudió en la UCA con el objetivo de escribir su tesis. A pesar de su bajo perfil en los últimos tiempos, su nombre sigue siendo sinónimo de una época dorada del periodismo de espectáculos.