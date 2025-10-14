El inesperado halago de Trump a una periodista argentina en la Casa Blanca: "Me gustan más que..."

Tras recibir el elogio por el acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente le preguntó a la periodista si era argentina y le dedicó un comentario especial.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, lanzó un elogio hacia la periodista argentina Nieves Zuberbühler. Durante su encuentro bilateral con Javier Milei en la Casa Blanca este martes, la cronista lo felicitó por el acuerdo de paz alcanzado en Medio Oriente, pero fue interrumpida por Trump. “¿Sos argentina?“, le preguntó.

Al confirmar ella su nacionalidad, Trump destacó al país con un comentario dirigido especialmente a la periodista: “Me encanta la Argentina...”. La frase provocó risas entre los asistentes. Luego agregó: “Me gustan más que ABC Fake News”, en alusión a la cadena ABC, a la que volvió a acusar de difundir “noticias falsas”.

Embed Más adelante, un periodista de ese medio intentó formularle una pregunta, pero fue interrumpido por el expresidente, quien redobló sus críticas. “Sos de ABC Fake News. No acepto preguntas de ABC Fake News después de lo que le hizo Stephanopoulos al vicepresidente de los Estados Unidos”, lanzó.

Con estas palabras, Trump aludía a la entrevista entre JD Vance y George Stephanopoulos, conductor de la cadena, emitida el domingo por la mañana. Durante ese diálogo, el periodista interrumpió la conversación abruptamente y cortó a una pausa tras una discusión sobre las acusaciones de sobornos contra el funcionario apodado el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan.

El encuentro entre Trump y Milei se dio tras el anuncio del respaldo financiero de EE.UU. a la Argentina. No obstante, Trump condicionó ese apoyo a los resultados de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 26 de octubre.