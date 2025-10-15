¿A cuál 27 se refirió Donald Trump?

Todo el mundo, en particular los mercados (que reaccionaron horrendo), creen que Donald Trump le dijo ayer a Javier Milei que, si no gana las elecciones del 26 de octubre de este año, que desde el día 27 del mismo mes se olvide de toda ayuda suya. Los mileistas son los únicos que creen (o dicen creer) que habló de otro 27: de los comicios presidenciales del año 2027. Lo cierto es que los argentinos iban por lana y salieron trasquilados.

Javier Milei iba chocho a juntarse con su amigo, amo del mundo, señor de la guerra y de la paz. Esperaba que Donald Trump le confirmara todo lo que Scott Bessent le dijo a Luis Caputo la semana pasada. O sea, que el Tesoro norteamericano, aparte de prestarle 20 mil millones de dólares más, le cambiaría a la Argentina pesos por dólares para que no se cayera el plan económico. Algo inédito, comprar con la moneda más poderosa del mundo la cantidad que fuera necesaria de la peor moneda del mundo, la nuestra. Un apoyo fabuloso. Una especie de dolarización política, porque sin cambiar de signo monetario y sin convertibilidad, nos prometen darnos en canje por pesos todos los dólares que necesitamos. Algo que habrá que ver para creer.

Pero de eso Donald ayer no dijo ni una sola palabra. Sólo aseguró que seguirá ayudando a la Argentina siempre y cuando Javier gane las elecciones. Lo que no aclaró es a que elecciones se refería, a las legislativas de este año o a las presidenciales de dentro de dos años. O si confundió una con la otra. Todo el mundo entendió que se refería a las del 26 de octubre de 2025, menos los mileistas que juran y perjuran que habló de las del año 2027. Pero se haya referido a una u otra, Trump no le habló a Milei sino a los votantes argentinos. “Ojito con lo que votan, ahora o cuando sea”, nos advirtió el jefe del imperio, usando tono de matoncito de barrio.

Aunque, en realidad, Trump fue clarito en su supuesta ambigüedad. No es que necesariamente deje de apoyar a su aliado argentino si pierde el próximo 26, lo que quiso es hacerle propaganda electoral a Milei con su particular modo, amenazando a los argentinos que, si en dos semanas no le dan el triunfo, caerán rayos y centellas sobre el país. Con lo que se metió en una interna electoral ajena, por lo cual, en vez de ayudar a su amigo, puede terminar perjudicándolo si son muchos los votantes que se enojan con tal intromisión. El propio Milei y su corte de los milagros que lo acompañó ayer no tienen que estar nada contentos con lo que les ocurrió, ya que los obliga a estar desmintiendo lo que hasta ellos mismos saben que Trump en verdad dijo.

En fin, una auténtica comedia de enredos donde en vez de hoy estar hablando sobre el apoyo de EEUU a la Argentina, nos quedamos discutiendo de qué 27 habló Trump, si del día después de las elecciones del próximo 26 de octubre o si del año 2027. Cosa de locos.