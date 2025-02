Mauro Szeta deja Telefe: "Tengo la expectativa de un desafío diferente"

Mauro Szeta cerró una etapa significativa en su carrera al despedirse de El Noticiero de la Gente tras haber sido parte del ciclo durante aproximadamente ocho años. En un emotivo adiós, el periodista no pudo contener las lágrimas al recibir un homenaje de la producción de Telefe, que preparó un tape con sus mejores momentos en el canal.

Las palabras de Mauro Szeta “Quiero agradecerle a todos, a los laburantes del canal, los quiero mucho. Estoy súper agradecido a Telefe, que me hizo crecer un montón”, expresó visiblemente conmovido. “Es una decisión que tomo con gratitud eterna hacia Telefe, que me permitió crecer profesionalmente”, agregó, dejando en claro que su salida no se debe a conflictos, sino a una nueva oportunidad laboral.

Embed Durante su despedida, Szeta recordó momentos personales y profesionales que marcaron su paso por la señal. “En Telefe me casé, yo que no creía en el casamiento. Es un lugar maravilloso, lleno de gente con amor y profesionalismo”, relató. Además, mencionó con profunda emoción cómo el canal lo acompañó en situaciones difíciles: “Durante estos años se murieron mis dos viejos y me bancaron. Recibí mucho cariño y eso no tiene precio”.

image.png Las palabras de agradecimiento de Mauro Szeta. Antes de dar un paso al costado, dejó en claro que su decisión responde a un deseo de cambio: “No pasó nada malo, son decisiones laborales. Tengo la expectativa de un desafío diferente. Ni mejor ni peor, solo distinto”. También aprovechó para agradecer a la audiencia que lo ha seguido durante años: “No sé qué habrá pasado para que haya tanto ida y vuelta con la gente. Me paran, me abrazan, me saludan en la calle. Siento que me quieren y yo también los quiero porque confían en lo que hago”.

La primicia de Ángel de Brito Pocas horas después, Ángel de Brito confirmó en Bondi el próximo destino de Szeta en la televisión. El periodista dejará Telefe para sumarse al equipo de Sergio Lapegüe en América TV, donde debutará el 5 de marzo en el nuevo ciclo matutino Social Lape, que se emitirá de 10:00 a 13:00. En este programa, Szeta estará a cargo del área de policiales, su especialidad.