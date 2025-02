La terrible declaración contra Wanda Nara que hizo un excompañero del Inter de Milán de Mauro Icardi

Andrea Ranocchia , excompañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán , rompió el silencio sobre la relación del futbolista con Wanda Nara en una entrevista en un programa de streaming italiano y no tuvo piedad al referirse a la influencia de la empresaria en la carrera del delantero .

El exdefensor hizo una dura crítica sobre el rol de la mediática en la vida de su excompañero y dejó en claro que, desde su perspectiva, su presencia no fue beneficiosa para el jugador.

En su testimonio, Ranocchia explicó que el principal problema de Icardi en su paso por el Inter no solo fueron las presiones deportivas, sino también los conflictos mediáticos que giraban en torno a su vida personal. Las palabras del exfutbolista no pasaron desapercibidas y generaron revuelo, sobre todo en medio del escándalo mediático que enfrenta la expareja.

“El problema era que él era capitán del Inter, número 9, tenía muchas presiones más una esposa afuera que no lo ayudaba, o tal vez sí quería ayudarlo, pero sinceramente no creo que fuera esa una ayuda para él”, aseguró el exjugador y dejó en claro que, desde su punto de vista, la presencia de Wanda no sumaba en la carrera de su compañero.