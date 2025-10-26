26 de octubre de 2025 - 23:54

El peronismo buscó replicar la pasada victoria bonaerense en el país, pero se quedó con las ganas

La euforia de septiembre quedó en el pasado para el peronismo. Hoy, en su bunker, la derrota se tradujo en silencio y decepción.

El peronismo buscó reeditar la euforia bonaerense, pero la derrota tuvo forma de silencio y decepción.

El peronismo buscó reeditar la euforia bonaerense, pero la derrota tuvo forma de silencio y decepción.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Hotel Gran Brizo no funcionó como cábala para el peronismo bonaerense, ni mucho menos para el país. Allí se reunió la militancia local, que arribó con banderas, carteles y cantaron canciones alusivas, pero todo ese escenario no alcanzó.

Leé además

El ingreso de un frente frío hará descender la temperatura mañana en Mendoza.

Después del caluroso día de las elecciones se viene el frente frío: así estará el lunes en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Concejo Deliberante de Guaymallén en sesión. 

Cambia Mendoza / La Libertad Avanza ganó también todas las elecciones para renovar los Concejos Deliberantes

Por Enrique Pfaab

A diferencia del 7 de septiembre, la oposición ahora se quedó con sabor a poco. Cuando todavía no habían cerrado los comicios, ya se agolpaba una multitud de periodistas y reporteros gráficos para cubrir un evento que todo el tiempo sonó distinto a las legislativas provinciales.

Mientras algunos voceros deslizaban, con cautela, que en la provincia de Buenos Aires “se ganaba”, por los pasillos del mismo hotel sobrevolaba una posible derrota. Así de cambiante fue el espíritu con mientras aguardaban por los resultados

Embed

El frente del hotel platense, que se volvió a transformar en una peatonal peronista, pantallas gigantes proyectaban la frase: “Gracias por sumar fuerzas”. Además se observaban imágenes del gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner.

Sin embargo, el tan esperado festejo nunca apareció. Aunque la militancia pobló el lugar desde muy temprano, las miradas siempre fueron de incertidumbre y desconcierto hasta muy entrada la noche platense.

Frente a este panorama, la derrota devolvió al peronismo a su punto de partida: la búsqueda de una unidad real detrás de los nombres. Para el peronismo, la derrota significa una necesidad de reconstrucción que por ahora tiene más preguntas que respuestas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista, Emir Félix, logró ingresar al Congreso pero no así la segunda candidata, Marisa Uceda.

Emir Félix se aferró a la recuperación del PJ como segunda fuerza: "Estamos conformes, pero no satisfechos"

Por Martín Fernández Russo
Javier Milei 2024-2025 le entrega los atributos del mando presidencial a Javier Milei 2026-2027.

Volver a empezar

Por Carlos Salvador La Rosa
Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Buenos Aires, "la madre de las batallas" y Mendoza juega su propio partido: el mapa nacional de la renovación de Diputados

Por Redacción Política
Hoy se cumplen 80 años del acto de Juan Domingo Perón del 17 de octubre de 1945, movilización popular con la que nació el Día de la Lealtad peronista.

El 17 de octubre: entre el mito y la nostalgia

Por Gonzalo Segovia