26 de octubre de 2025 - 21:17

Después del caluroso día de las elecciones se viene el frente frío: así estará el lunes en Mendoza

La temperatura máxima quedará por debajo de los 20°C para este lunes. Luego, la temperatura irá en ascenso con el correr de los días.

El ingreso de un frente frío hará descender la temperatura mañana en Mendoza.

El ingreso de un frente frío hará descender la temperatura mañana en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En este domingo de elecciones, los mendocinos acudieron a las urnas en una jornada agradable en lo que respecta al clima. Con un día bien primaveral, los especialistas pronostican que el arranque de semana será con un marcado descenso de la temperatura.

Leé además

Volcó un camión con vino en La Paz y los automovilistas se llevaron toda la carga (Gentileza Enzo González)

Volcó un camión con vino en La Paz y los automovilistas se llevaron toda la carga

Por Enrique Pfaab
Lisandro Calderón, de 59 años, adiestrador y miembro de Escam junto a su perra

Elecciones 2025 en Mendoza: el adiestrador que fue a votar con su perra rescatista para entrenarla

Por Verónica De Vita

Este domingo en la noche, el viento en el sur provincial pasará de moderado a algo fuerte. Así lo informó la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), que a su vez detalló que en alta montaña mañana estará "Nublado con baja probabilidad de precipitaciones aisladas".

Así estará el tiempo mañana: nublado, pero con temperatura agradable
Pronostican un lunes nublado en Mendoza.

Pronostican un lunes nublado en Mendoza.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas aportó datos para mañana: "Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur". También aseguró que habrá "precipitaciones en cordillera" y el "ingreso de frente frío". Para ese día, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 14°C.

El martes, el pronóstico extendido prevé: "Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del este". De esta manera advirtieron que "mejoran las condiciones meteorológicas hacia la noche, con nubosidad en disminución". Y se añadió: "Poco nuboso en cordillera". La temperatura mínima rondará los 5°C y la máxima los 16°C.

Ingreso de frente frío en Mendoza para este lunes
Ingreso de frente frío en Mendoza para este lunes.

Ingreso de frente frío en Mendoza para este lunes.

El miércoles continuará el "ascenso de la temperatura", con una máxima estimada de 21°C, sin dejar de lado posibles "heladas parciales". El jueves y el viernes, el incremente de la temperatura llevará a la máxima alrededor de los 30°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Domingo agradable antes del ingreso de un frente frío en Mendoza: de cuánto será la máxima

Por Redacción Sociedad
frente frio: productores en alerta ante posibles heladas

Frente frío: productores en alerta ante posibles heladas

Por Diana Chiani
El pronóstico para este viernes en Mendoza

Llega el frente frío y tormentas, pero sigue la alerta por Zonda: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
Un hombre disfrazado del Joker quiso votar en una escuela en Buenos Aires.

Fue a votar disfrazado del "Joker", no lo dejaron entrar y se fue a su casa

Por Redacción Sociedad