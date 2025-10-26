Después del caluroso día de las elecciones se viene el frente frío: así estará el lunes en Mendoza

La temperatura máxima quedará por debajo de los 20°C para este lunes. Luego, la temperatura irá en ascenso con el correr de los días.

El ingreso de un frente frío hará descender la temperatura mañana en Mendoza.

En este domingo de elecciones, los mendocinos acudieron a las urnas en una jornada agradable en lo que respecta al clima. Con un día bien primaveral, los especialistas pronostican que el arranque de semana será con un marcado descenso de la temperatura.

Este domingo en la noche, el viento en el sur provincial pasará de moderado a algo fuerte. Así lo informó la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM), que a su vez detalló que en alta montaña mañana estará "Nublado con baja probabilidad de precipitaciones aisladas".

Así estará el tiempo mañana: nublado, pero con temperatura agradable Pronostican un lunes nublado en Mendoza. Desde la Dirección de Contingencias Climáticas aportó datos para mañana: "Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur". También aseguró que habrá "precipitaciones en cordillera" y el "ingreso de frente frío". Para ese día, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 14°C.

El martes, el pronóstico extendido prevé: "Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del este". De esta manera advirtieron que "mejoran las condiciones meteorológicas hacia la noche, con nubosidad en disminución". Y se añadió: "Poco nuboso en cordillera". La temperatura mínima rondará los 5°C y la máxima los 16°C.