24 de octubre de 2025 - 11:04

Frente frío: productores en alerta ante posibles heladas

Para el lunes y en especial para el martes, el frente frío podría impactar fuerte en los viñedos con heladas tardías en diversas zonas de la provincia.

Los Andes | Diana Chiani
Por Diana Chiani

El ingreso del frente frío desde la Patagonia ha alertado a los productores ya que podría haber heladas la semana que viene. Aunque las dificultades se verían a partir del domingo, el lunes y en especial el martes este fenómeno climático tiene altas posibilidades de darse en varias zonas productivas de Mendoza. Por este motivo, desde este sector ya han comenzado a diseñar medidas paliativas.

El ingeniero agrónomo Marcelo Casazza explicó que la baja de temperatura se dará en toda la provincia y que hay zonas muy frías que podrían sufrir más la helada, pero que se observará en todo el territorio. “Por ejemplo, la zona baja de Agrelo, el Carrizal bajo, medio y alto así como una parte de Lavalle son zonas muy frías y creo que puede estar complicada la situación”, detalló el especialista.

En esta línea, el doctor en meteorología Federico Norte –en su informe para UPL- coincidió con la mirada y pronosticó el clima para la región de Agrelo y del Valle de Uco. En ambas zonas, el frente frío ingresará a partir de la madrugada del sábado, pero se intensificará a medida que pasen los días.

Heladas tardías en vid

El aire polar ingresará el lunes con mínimas típicas del otoño o del invierno, situación que se intensificará el martes. Mientras el primer día hábil de la semana los productores podrían tener el beneficio de las nubes y tendrán que estar atentos, lo que está claro es que durante la noche el cielo se despejará y podría helar fuerte tanto en Luján como en la zona del centro de Mendoza. “Se calcula una mínima de 3 a 4 grados y hay altas posibilidades de heladas tardías”, completó Norte.

Un mal momento

La helada tiene alto impacto en los cultivos y, sobre todo a esta altura de la temporada, en los viñedos. El agrónomo Marcelo Casazza explicó que a en este momento de la temporada, una helada (tardía) podría dañar mucho a la uva. Y señaló que a esta altura las plantas en la vid tienen mucho porcentaje de agua.

De hecho casi el 90% de agua similar a la cantidad de agua de la lechuga. “Al tener soluciones acuosas, se rompen las yemas cuando se hiela ya que el agua de las células se congela y explota las células porque tiene más volumen que el agua”, expresó el profesional. Y agregó que el actual es un estadio, una helada podría ser muy complicado para los viñedos.

La preocupación manifestada por Casazza se extiende a todo el sector productivo que teme por el fruto de un año de trabajo. La situación climática llegará en el momento en que, al menos durante el lunes y el martes, la política podría ser una coctelera con impacto en la economía. Con relación a esta, la vitivinicultura no atraviesa un buen momento por la suba de costos y la baja en ventas como le sucede a diversos sectores productivos.

