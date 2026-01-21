Litigiosidad laboral: solo por accidentes, en Mendoza se iniciaron 10.000 juicios en 2025

La litigiosidad laboral es una de las grandes piedras en el zapato del sector privado y pese a que se ha trabajado en el tema, no se logran bajas importantes. Dentro del ámbito judicial existe una división entre juicios laborales por accidentes de trabajo , por un lado, y por temas administrativos con el empleador, por el otro. En la actualidad se ha comenzado a discutir la reforma laboral que busca poner coto a ambas situaciones debido a que es una de las cargas que más pesan a la hora de la formalización de empleo.

Con relación a los juicios por accidentes de trabajo, en Mendoza se iniciaron casi 10.000 casos durante 2025 según la información de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) . Los ingresos de juicios en nuestra provincia han mostrado un comportamiento errático con muchas subidas y bajadas. “La serie acumulada móvil de 12 meses muestra que -cada vez que se acerca a los 10.000 juicios anuales- los ingresos comienzan a descender”, subrayaron desde esa entidad.

En Argentina, el total cerró en 134.141 casos con una suba del 6% en comparación con el año anterior. En Mendoza , en tanto, la cantidad de juicios tuvo un pico en enero (9.891 casos) y otro en julio (9.854) y luego comenzó un periodo de descenso. En la comparación interanual se registró una leve baja, pero al mirar la evolución concreta se observa cierta estabilidad en cuanto a la cantidad de juicios por accidentes de trabajo.

De este modo, según apuntaron desde la UART, en diciembre de 2025 pareciera cambiar la tendencia descendente para comenzar un nuevo ciclo de alza. Si bien se espera que la reforma laboral contribuya a moderar los juicios , hay que tener en cuenta que existe una ley que buscaba poner paños fríos a esta situación con relación a los accidentes de trabajo, sin los resultados esperados. En Mendoza hubo una caída pronunciada de los casos en 2023 , lo que podría deberse a la expectativa generada por la conformación del Cuerpo de Peritos.

Esto se debió a la adhesión de la provincia a la Ley 27348 que fue sancionada en 2017 conformaba comisiones médicas administrativas bajo la tutela de la Superintendencia de ART y la integración de cuerpos médicos forenses en el fuero laboral. “Tanto el ejecutivo de Mendoza como el nacional están alineados en bajar la litigiosidad, pero eso no es posible si el poder Judicial incumple con la ley”, comentó Mara Bettiol, presidenta de la UART . La referente sumó que los datos de 2024 dejan a Mendoza (234) apenas por debajo del promedio de juicios cada 10.000 trabajadores que es de 243.

La brecha a salvar

El problema se origina en la brecha que existe entre los resarcimientos que se ofrecen vía administrativa y judicial. “Si la justicia da un adicional –cualquiera sea- de manera sistemática, se alienta la litigiosidad”, sumó Bettiol. La profesional agregó que al mismo tiempo que se bajó la cantidad de accidentes y fallecimientos, ha crecido la judicialización dado que el perito judicial ofrece un adicional de manera sistemática.

cierre judicial 1.jpg Fuente: UART

Entre otros ejemplos, la profesional citó el caso en Mendoza de un perito que hizo 34 peritajes al mismo tiempo que estaba en terapia intensiva. Esto para graficar el “desorden pericial” que se da tanto en nuestra provincia como en otras del país, pese a estar adheridas a la ley nacional. “No es que no puede haber diferencias entre una y otra, pero deberían ser las excepciones en lugar de la regla como es hoy”, comentó Bettiol.

Para dimensionar la industria del juicio, vale la comparación internacional. Argentina posee indicadores de siniestralidad similares a los de Chile y España. Sin embargo, en nuestro país hay 21 veces más juicios que en Chile y 15 más que en España. “Se trata de cerca de 2.000% más en líneas generales, no hablamos de un 20% o un 30%”, reflexionó Bettiol. Agregó que el actual grado de conflictividad sobrecarga al sistema y se corre riesgo de sobrecargar el ya alto peso del conocido costo argentino.

cierre judicial 4.jpg

Hacia adentro y a nivel nacional, también se observa un crecimiento desmedido ya que en el mismo nivel de actividad y cantidad de asalariados, se eleva el número de juicios. Según los datos de la UART, la mayor conflictividad suele darse en casos de accidentes que se resuelven para el trabajador sin dejar secuelas como pueden ser esguinces o golpes relativamente leves. Esto también da la pauta de la judicialización sin más motivos que obtener réditos extra.

La situación es percibida por el sector empresario que espera una disminución de los juicios si se avanza con la reforma laboral. Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), expresó que las empresas pagan una ART. Continuó que la litigiosidad implica costos extra que no pueden preverse lo que atenta contra el equilibrio financiero de más de una pyme. En línea, Marcelo Rosental, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza, subrayó que el sector se esperanza en que la reforma laboral ponga un coto a la judicialización y contribuya a facilitar las contrataciones en el sector.

Esto no solo ocasiona un costo extra a las empresas sino a todo el sistema ya que, según la presidenta de la UART, al ver el monto total de los juicios el 55% va al trabajado y el 45% restante a pagar las costas de la intermediación judicial. “Reclamamos que la justicia cumpla con la ley aprobada, no queremos ni prebendas ni favoritismos”, resumió Bettiol sobre la situación general.