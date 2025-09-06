Fue una estrella de telenovelas, pero ahora vive "sucia, hambrienta y descuidada"

Rejane Schumann, de 74 años, es actriz de telenovelas populares en la década del 70. Tuvo participaciones en producciones como El astro, Feijão e o Sonho,Dancin' Days, entre otras.

El pasado miércoles 3 de septiembre fue hallada en su departamento en Porto Alegre, Brasil ubicado en el barrio Moinhos de Vento. Afirman que se encontraba en condiciones “inhumanas” .

La Policía Civil llegó al lugar a través de una denuncia recibida por presunto maltrato animal. Al llegar los agentes encontraron a cuatro perros y tres gatos dentro del inmueble, aunque las condiciones del hogar eran precarias , los animales no presentaban señales de maltrato.

Deise Falci, activista por los derechos de los animales, acompañó a la policía y filmó el operativo: "¡Es la primera vez que deseo rescatar a una persona junto a sus animales!", escribió Falci, luego de que las mascotas fueran rescatadas y se organizaran ayudas para asistit a la actriz, a través de una colecta para recaudar fondos realizada con la iniciativa del activista.

Falci describió el estado en el que fue encontrada Schumann: “Estaba extremadamente delgada, no se había bañado en meses, dormía en un colchón inmundo y había un hedor insoportable a orina en la casa. Rescatamos a los animales según su deseo y serán dados en adopción. Pero no puedo ignorar que esta mujer tan inteligente necesita mucha ayuda”.

actriz estado abandono

Además agregó: “No tenía nada para comer, ni siquiera agua en la heladera; estaba con mucha hambre”.

Con respecto a los animales, fueron trasladados a un refugio. El equipo comenzó a limpiar el apartamento y se planifica mejorar las condiciones de vida de la actriz.

Apesar de que Rejane Schumannse se alejó de la televisión a partir de la década de 1980, ha continuado en el mundo del arte y el espectáculo desde su rol como escritora y periodista.