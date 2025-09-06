6 de septiembre de 2025 - 00:40

Fue una estrella de telenovelas, pero ahora vive "sucia, hambrienta y descuidada"

Rejane Schumann, famosa actriz de televisión de los años 70 en Brasil, fue hallada en su hogar en Porto Alegre en situación de abandono.

Hallan a Rejane Schumann, una exactriz de la televisión brasileña en un estado de abandono total en su departamento de Porto Alegre.

Rejane Schumann, de 74 años, es actriz de telenovelas populares en la década del 70. Tuvo participaciones en producciones como El astro, Feijão e o Sonho,Dancin' Days, entre otras.

El pasado miércoles 3 de septiembre fue hallada en su departamento en Porto Alegre, Brasil ubicado en el barrio Moinhos de Vento. Afirman que se encontraba en condiciones “inhumanas” .

La Policía llega al departamento tras una denuncia

La Policía Civil llegó al lugar a través de una denuncia recibida por presunto maltrato animal. Al llegar los agentes encontraron a cuatro perros y tres gatos dentro del inmueble, aunque las condiciones del hogar eran precarias , los animales no presentaban señales de maltrato.

Deise Falci, activista por los derechos de los animales, acompañó a la policía y filmó el operativo: "¡Es la primera vez que deseo rescatar a una persona junto a sus animales!", escribió Falci, luego de que las mascotas fueran rescatadas y se organizaran ayudas para asistit a la actriz, a través de una colecta para recaudar fondos realizada con la iniciativa del activista.

Falci describió el estado en el que fue encontrada Schumann: “Estaba extremadamente delgada, no se había bañado en meses, dormía en un colchón inmundo y había un hedor insoportable a orina en la casa. Rescatamos a los animales según su deseo y serán dados en adopción. Pero no puedo ignorar que esta mujer tan inteligente necesita mucha ayuda”.

La actriz fue encontrada en un estado de abandono total: sin comida, extremadamente delgada y en una casa en condiciones precarias.

Además agregó: “No tenía nada para comer, ni siquiera agua en la heladera; estaba con mucha hambre”.

Con respecto a los animales, fueron trasladados a un refugio. El equipo comenzó a limpiar el apartamento y se planifica mejorar las condiciones de vida de la actriz.

Apesar de que Rejane Schumannse se alejó de la televisión a partir de la década de 1980, ha continuado en el mundo del arte y el espectáculo desde su rol como escritora y periodista.

