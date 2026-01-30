Guillermina Valdés se enteró en vivo de un incumplimiento de Marcelo Tinelli con su hijo y explotó

Marcelo Tinelli había subido una foto familiar en sus redes sociales en la que se podía ver al hijo de ambos.

Un momento inesperado y de alta tensión se vivió este viernes en El Diario de Mariana (América), cuando Guillermina Valdés fue informada en plena entrevista de que Marcelo Tinelli habría incumplido un acuerdo legal vinculado a la exposición pública de su hijo en común, Lorenzo.

La situación ocurrió mientras el panel abordaba la relación actual entre la modelo y el conductor, y derivó en una reacción contundente y silenciosa por parte de Valdés.

La respuesta de Guillermina Valdés sobre la imagen de su hijo El episodio se desencadenó a partir de una consulta de Luis Perdomo sobre la posibilidad de que Lolo participe o aparezca en el reality Los Tinelli. La respuesta de Valdés fue categórica y dejó en claro que existe una restricción formal vigente. “Lolo no solo que no participa, sino que está prohibido que Lolo se muestre. No lo podemos mostrar, ni yo ni él. Hay una firma de por medio. Ni la familia”, afirmó. Además, precisó que el acuerdo fue firmado a fines del año pasado y que impide cualquier tipo de exposición del menor en redes sociales o medios de comunicación.

Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/so8gil5eUP — América TV (@AmericaTV) January 30, 2026 La actriz explicó que, en la primera parte del reality, el niño apareció de manera limitada tras un acuerdo puntual, pese a que ella inicialmente no estaba de acuerdo. “En la primera parte de Los Tinelli se lo ve porque hubo un pedido, yo no quería y después se hizo un acuerdo en ciertas escenas que él podía estar”, detalló, remarcando que esa instancia fue anterior a la firma actual que prohíbe nuevas apariciones.

La charla tomó otro rumbo cuando Martín Candalaft intervino con una observación directa que sorprendió a todos en el estudio. “Pero Marcelo en sus redes sí lo muestra ¿Solo yo veo que Marcelo sube fotos de su hijo o estoy loco?”, lanzó el periodista. Ante esa afirmación, Valdés reiteró con firmeza: “A partir del año pasado hay una firma que hicimos ambos que no se pueden subir fotos del menor”.