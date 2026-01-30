Guillermina Valdés se enteró en vivo de un incumplimiento de Marcelo Tinelli con su hijo y explotó

Un momento inesperado y de alta tensión se vivió este viernes en El Diario de Mariana (América), cuandoGuillermina Valdés fue informada en plena entrevista de que Marcelo Tinelli habría incumplido un acuerdo legal vinculado a la exposición pública de su hijo en común, Lorenzo.
La situación ocurrió mientras el panel abordaba la relación actual entre la modelo y el conductor, y derivó en una reacción contundente y silenciosa por parte de Valdés.
La respuesta de Guillermina Valdés sobre la imagen de su hijo
El episodio se desencadenó a partir de una consulta de Luis Perdomo sobre la posibilidad de que Lolo participe o aparezca en el reality Los Tinelli. La respuesta de Valdés fue categórica y dejó en claro que existe una restricción formal vigente. “Lolo no solo que no participa, sino que está prohibido que Lolo se muestre. No lo podemos mostrar, ni yo ni él. Hay una firma de por medio. Ni la familia”, afirmó. Además, precisó que el acuerdo fue firmado a fines del año pasado y que impide cualquier tipo de exposición del menor en redes sociales o medios de comunicación.
GUILLERMINA VALDÉS SOBRE TINELLI: "Acordamos no exponer a nuestro hijo"
La actriz explicó que, en la primera parte del reality, el niño apareció de manera limitada tras un acuerdo puntual, pese a que ella inicialmente no estaba de acuerdo. “En la primera parte de Los Tinelli se lo ve porque hubo un pedido, yo no quería y después se hizo un acuerdo en ciertas escenas que él podía estar”, detalló, remarcando que esa instancia fue anterior a la firma actual que prohíbe nuevas apariciones.
La charla tomó otro rumbo cuando Martín Candalaft intervino con una observación directa que sorprendió a todos en el estudio. “Pero Marcelo en sus redes sí lo muestra ¿Solo yo veo que Marcelo sube fotos de su hijo o estoy loco?”, lanzó el periodista. Ante esa afirmación, Valdés reiteró con firmeza: “A partir del año pasado hay una firma que hicimos ambos que no se pueden subir fotos del menor”.
Su postura sobre la exposición en redes sociales
En ese contexto, la modelo profundizó su postura personal sobre la exposición de niños en medios y redes. “Nunca fue de mi agrado que un niño sea mostrado en su intimidad, porque, quieras o no, estás mostrando qué le gusta, qué hace, adónde va, cómo vive”, sostuvo. Aclaró que su decisión no busca confrontar con Tinelli, sino proteger a su hijo. “No es nada en contra de su papá, ni nada. Es lo que yo elijo y yo soy un 50% de las decisiones que creo que son las mejores para él”, agregó.
El momento más tenso llegó segundos después, cuando desde el panel le informaron que el 11 de enero . Esa revelación tomó completamente por sorpresa a Valdés, quien se enteró del presunto incumplimiento en vivo.