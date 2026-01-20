Marcelo Tinelli tiene todo encaminado a la televisión con el Bailando 2026: los detalles

Marcelo Tinelli lleva casi dos años fuera de la televisión. Su última aparición fue el 29 de enero de 2024, cuando finalizó Bailando por América TV, en una temporada que se extendió de manera inédita hasta después de las Fiestas. La decisión buscaba amortiguar los millonarios costos del ciclo, aunque las pérdidas para el canal y la productora fueron inevitables.
El empresario tampoco volvió a la pantalla a lo largo del año. Si bien América le había exigido cumplir su contrato, Tinelli se excusó diciendo que produciría el Cantando. Sin embargo, al advertir que el formato no alcanzaría el rating esperado, cedió la conducción a Florencia Peña y dio un paso al costado.
Tientan a Marcelo Tinelli para trabajar en Uruguay
En medio de su parate, Tinelli recibió una inesperada oferta desde Uruguay: un canal de televisión le propuso llevar allí el formato de Bailando por un sueño con un contrato económico atractivo y un presupuesto holgado para la producción, pensado para 2026.
El vínculo del conductor con el país vecino es fuerte: en otras épocas su programa lideró en audiencia durante el prime time uruguayo y logró altos niveles de repercusión. Según fuentes de la señal, el objetivo es posicionarse frente a la competencia “a lo Telefe”, con Tinelli como figura principal.
“La propuesta se la hicimos ahora porque queremos anticiparnos. Sabemos que tiene muchas ganas de volver a la televisión y sería un cierre ideal que lo haga con nosotros”, expresó una alta fuente del canal, que confirmó que las conversaciones están avanzadas.