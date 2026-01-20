20 de enero de 2026 - 10:06

Marcelo Tinelli tiene todo encaminado a la televisión con el Bailando 2026: los detalles

El conductor no aparece en la pantalla desde inicios del 2024 y, con pocos proyectos confirmados, analiza una propuesta tentadora para este año.

Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Marcelo Tinelli lleva casi dos años fuera de la televisión. Su última aparición fue el 29 de enero de 2024, cuando finalizó Bailando por América TV, en una temporada que se extendió de manera inédita hasta después de las Fiestas. La decisión buscaba amortiguar los millonarios costos del ciclo, aunque las pérdidas para el canal y la productora fueron inevitables.

El empresario tampoco volvió a la pantalla a lo largo del año. Si bien América le había exigido cumplir su contrato, Tinelli se excusó diciendo que produciría el Cantando. Sin embargo, al advertir que el formato no alcanzaría el rating esperado, cedió la conducción a Florencia Peña y dio un paso al costado.

La relación con el canal quedó marcada por la frustración: esperaban que Tinelli le arrebatara el segundo puesto a El Trece, pero no solo no sucedió, sino que El Nueve se consolidó en el tercer lugar y América permaneció cuarto. A esto se suman las deudas que mantiene LaFlia con trabajadores y figuras del medio, con cheques rechazados y montos elevados registrados por el Banco Central.

Tientan a Marcelo Tinelli para trabajar en Uruguay

En medio de su parate, Tinelli recibió una inesperada oferta desde Uruguay: un canal de televisión le propuso llevar allí el formato de Bailando por un sueño con un contrato económico atractivo y un presupuesto holgado para la producción, pensado para 2026.

El vínculo del conductor con el país vecino es fuerte: en otras épocas su programa lideró en audiencia durante el prime time uruguayo y logró altos niveles de repercusión. Según fuentes de la señal, el objetivo es posicionarse frente a la competencia “a lo Telefe”, con Tinelli como figura principal.

“La propuesta se la hicimos ahora porque queremos anticiparnos. Sabemos que tiene muchas ganas de volver a la televisión y sería un cierre ideal que lo haga con nosotros”, expresó una alta fuente del canal, que confirmó que las conversaciones están avanzadas.

