Escándalo en Punta del Este: un hombre intentó besar a Karina Jelinek durante un desfile

El pasado viernes 16 de enero, durante un exclusivo desfile en la zona de Playa Brava, Punta del Este , la modelo Karina Jelinek vivió una situación de acoso que despertó el rechazo inmediato de la opinión pública.

Mientras participaba del evento Punta Fashion Sunset acompañada por su pareja, Flor Parise, un hombre de camisa celeste y gafas se acercó de manera intempestiva e intentó besarla en la boca sin su consentimiento.

El incidente se desencadenó cuando el sujeto se aproximó a Jelinek para reclamar una chalina que ella llevaba al cuello y que, aparentemente, le pertenecía. En ese contexto, el agresor invadió su espacio personal e intentó forzar el contacto físico; la modelo reaccionó de inmediato, giró la cabeza para evitar el beso y lo empujó con la mano , quedando visiblemente afectada y en estado de shock.

A pesar de que Jelinek buscó ayuda con la mirada tras el ataque, l a falta de intervención inmediata de los presentes acentuó su vulnerabilidad en un lugar que se encontraba desbordado de gente y con escaso personal de seguridad.

La quiso besar? Qué pasó con Karina Jelinek en un desfile en Punta del Este? #Karina #FarandulaShow #PuntadelEste #moda #look #Karina pic.twitter.com/RfnO5E4NUq

La gravedad del hecho fue analizada por especialistas en el programa Lape Club Social, donde la abogada uruguaya Paula Domínguez Miller explicó que, de acuerdo con la legislación local, lo ocurrido se encuadra como delito de violencia sexual , superando la categoría de mero acoso.

Por su parte, el periodista Gustavo Descalzi reveló que, tras el episodio, Jelinek evaluó suspender su participación, aunque finalmente decidió continuar con el desfile por profesionalismo, manteniendo una “cara de póker” frente a los asistentes.

El desfile, que fue conducido por Barby Franco y contó con la presencia de figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, ha sido duramente criticado por las fallas organizativas y la naturalización de conductas invasivas. Este escándalo surge en el marco de una temporada esteña donde Jelinek ha sido una de las figuras centrales, participando también en eventos tradicionales como la 48ª edición de la Cena de Famosos, junto a personalidades como Graciela Alfano y Fernando Burlando.

Hasta el momento, no se ha identificado al responsable del ataque, pero la viralización de las imágenes ha reabierto la urgencia de establecer entornos seguros y protocolos de prevención efectivos para las mujeres en todos los ámbitos, sin importar su nivel de exposición pública.