Lanzan en Mendoza un nuevo ecosistema para la logística y la productividad empresarial

La creciente demanda de espacios industriales de alta calidad y oficinas flexibles en Mendoza ha encontrado una respuesta innovadora con el lanzamiento de Cúbico Working Point , el flamante desarrollo inmobiliario de Grupo Halpern . Diseñado para actuar como un " ecosistema productivo y colaborativo", busca potenciar la competitividad de las empresas locales ofreciendo infraestructura de primer nivel y una ubicación estratégica.

El complejo ya ha despertado un rápido interés entre compañías de los sectores logístico, tecnológico y de producción liviana, confirmando la necesidad de un estándar moderno y adaptable en la provincia.

Cúbico Working Point se distingue por ofrecer una solución integral que va más allá del simple alquiler de naves. La clave del proyecto es la versatilidad de sus módulos , que permiten a una empresa iniciar operaciones en un espacio reducido y escalar su tamaño dentro del mismo parque sin interrupciones operativas.

“Con Cúbico Working Point buscamos generar un ecosistema que potencie la competitividad de las empresas locales y regionales. Nuestra meta es ofrecer una infraestructura que simplifique la operación diaria, optimice tiempos logísticos y fomente la colaboración”, afirmó Sebastián Halpern, presidente del directorio de Grupo Halpern.

Juan Cosimano, gerente de la división Real Estate y de Cúbico Working Point , subrayó que esta flexibilidad es la que genera eficiencia y ahorros operacionales: “Hemos diseñado cada módulo con la premisa de la versatilidad. [Una empresa] puede disponer de todos los servicios sin tener que desplazarse”.

Servicios AAA y ubicación estratégica en Mendoza

Con una superficie total de 100.000 m² y 45.000 m² construidos en naves, el complejo ofrece módulos industriales desde 1.000 m² a 2.000 m². Su ubicación es clave para la logística: con acceso directo a rutas principales, se sitúa en el Lateral Este del Acceso Sur, Calle Terrada y Malabia, a solo 500 metros de Paso.

Entre los servicios que componen el ecosistema se destacan:

Logística y Seguridad: Muelles de carga, amplias zonas de maniobra para transporte pesado y seguridad 24 horas con vigilancia y control de acceso.

Muelles de carga, amplias zonas de maniobra para transporte pesado y seguridad 24 horas con vigilancia y control de acceso. Conectividad: Conexión de alta velocidad garantizada con fibra óptica redundante.

Conexión de alta velocidad garantizada con fibra óptica redundante. Comodidades: Oficinas modulares, coworking, salas de reuniones, comedor/cafetería y vestuarios para operarios.

Oficinas modulares, coworking, salas de reuniones, comedor/cafetería y vestuarios para operarios. Sustentabilidad: Infraestructura eficiente, iluminación LED y opciones de energías renovables.

Clientes satisfechos y una promesa de expansión en logística

Compañías de renombre ya han apostado por Cúbico, incluyendo a Universo Vigil, Guerrini Neumáticos, Entre Dos, Indoor Mendoza Padel Center y TDC Cuyo.

Pablo Sance, director de Universo Vigil, destacó el impacto directo en sus operaciones: “Trabajar aquí ha impactado de manera muy positiva en la productividad, la comunicación y centralización de todas nuestras operaciones... Pudimos mejorar nuestro clima de trabajo sustancialmente”.

Por su parte, Luis Mendoza, gerente de Logística de Guerrini Neumáticos, resaltó la calidad de la infraestructura: “Nuestra empresa estaba en expansión y Cúbico nos resolvió la necesidad de unificar toda la operación en un depósito categoría AAA, construcción de última generación, pisos resistentes...”.

Con esquemas de alquiler flexibles y opciones llave en mano, Cúbico Working Point no solo marca un hito en la oferta inmobiliaria de Mendoza, sino que también anuncia su intención de expandirse, con planes para desarrollar otros complejos en distintos lugares del país.

Este boom ha llevado a un incremento en los precios de alquiler y venta de tierra industrial y de las naves terminadas. Los especialistas del sector inmobiliario destacan que, a pesar de los desafíos macroeconómicos, la demanda por espacios de calidad se mantiene firme, lo que posiciona a las naves industriales como uno de los activos más resilientes y rentables del mercado mendocino. La provincia se consolida así no solo como productora, sino como un nodo logístico fundamental en el oeste argentino.