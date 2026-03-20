20 de marzo de 2026 - 16:44

Video: tiene en un restaurante en Godoy Cruz y le salvó la vida a un cliente con la maniobra de Heimlich

Un hombre se ahogó con su comida en un local en Godoy Cruz y el dueño actuó con rapidez para salvarlo. El video del momento conmocionó a todos.

Un empleado de un restaurante mendocino salvó la vida de un cliente aplicando la maniobra de Heimlich

Un empleado de un restaurante mendocino salvó la vida de un cliente aplicando la maniobra de Heimlich

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Juan Magallanes trabaja en el restaurante El Quincho Parrilla, en Godoy Cruz, y el jueves por la noche se convirtió en héroe al salvarle la vida a un cliente mediante maniobras de primeros auxilios.

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Un video captado por las cámaras de seguridad del lugar, muestra el momento en que un hombre se levanta de su silla tras ahogarse con su comida. El cliente comienza a toser y los comensales que se encontraban allí corren para socorrerlo.

Fue en ese momento que llegó Juan, un empleado del lugar, que rápidamente comenzó a aplicar la maniobra de Heimlich para asistir al hombre. Debido al importante nivel de ahogamiento que presentaba, el procedimiento de primeros auxilios duró cerca de un minuto y medio, hasta que el cliente pudo expulsar el alimento que obstruía sus vías respiratorias.

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El hecho terminó con aplausos y agradecimientos a Juan, que por su valiente hazaña evitó una tragedia. El video del momento llegó a las redes sociales y se llenó de comentarios de reconocimiento al héroe mendocino. Según trascendió, el joven ya habría aplicado este procedimiento antes y salvó a un niño que se había ahogado en una pileta hace unos años.

Los atragantamientos con comida son bastante comunes, sin embargo, en ocasiones pueden ser muy peligrosos por lo que el saber realizar este tipo de maniobras de primeros auxilios puede salvar la vida de una persona.

Cómo hacer la maniobra de Heimlich

Estos son los cuatro pasos que hay que realizar cuando una persona adulta sufre un atragantamiento:

  • La persona que realiza la maniobra debe abrazar por detrás a la persona afectada por un atragantamiento.
  • Se deben colocar las manos en el centro del pecho y bajo el esternón.
Maniobra de Heimlich- paso a paso
Paso a paso para realizar la maniobra de Heimilch en adultos

Paso a paso para realizar la maniobra de Heimilch en adultos

  • Poner el puño hacia dentro, tal como se ve en la imagen, para así poder hacer más fuerza y de forma más precisa.
  • En esta posición, ya solamente es necesario hacer compresiones secas hacia dentro y hacia arriba.
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