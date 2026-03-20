Video: tiene en un restaurante en Godoy Cruz y le salvó la vida a un cliente con la maniobra de Heimlich

Un hombre se ahogó con su comida en un local en Godoy Cruz y el dueño actuó con rapidez para salvarlo. El video del momento conmocionó a todos.

Un empleado de un restaurante mendocino salvó la vida de un cliente aplicando la maniobra de Heimlich

Juan Magallanes trabaja en el restaurante El Quincho Parrilla, en Godoy Cruz, y el jueves por la noche se convirtió en héroe al salvarle la vida a un cliente mediante maniobras de primeros auxilios.

Un video captado por las cámaras de seguridad del lugar, muestra el momento en que un hombre se levanta de su silla tras ahogarse con su comida. El cliente comienza a toser y los comensales que se encontraban allí corren para socorrerlo.

Fue en ese momento que llegó Juan, un empleado del lugar, que rápidamente comenzó a aplicar la maniobra de Heimlich para asistir al hombre. Debido al importante nivel de ahogamiento que presentaba, el procedimiento de primeros auxilios duró cerca de un minuto y medio, hasta que el cliente pudo expulsar el alimento que obstruía sus vías respiratorias.

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Juan Magallanes, un héroe

Le salvó la vida en su negocio a un cliente que se había ahogado con un pedazo de comida. Sucedió anoche.

Lo importante de saber realizar estas maniobras

Años atrás Juan también salvó a un nene que se había ahogado en una pileta.… pic.twitter.com/QeoHUdNc4C — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 20, 2026 El hecho terminó con aplausos y agradecimientos a Juan, que por su valiente hazaña evitó una tragedia. El video del momento llegó a las redes sociales y se llenó de comentarios de reconocimiento al héroe mendocino. Según trascendió, el joven ya habría aplicado este procedimiento antes y salvó a un niño que se había ahogado en una pileta hace unos años.

Los atragantamientos con comida son bastante comunes, sin embargo, en ocasiones pueden ser muy peligrosos por lo que el saber realizar este tipo de maniobras de primeros auxilios puede salvar la vida de una persona.