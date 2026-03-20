20 de marzo de 2026 - 08:28

A qué hora cierran los pasos internacionales a Chile por mal tiempo en la alta montaña

El Paso Cristo Redentor operará solo hasta el mediodía de este viernes y luego se interrumpirá el tránsito preventivamente. El Paso Pehuenche, en Malargüe, ya se encuentra inhabilitado hasta nuevo aviso.

A qué hora cierran los pasos internacionales a Chile por mal tiempo en la alta montaña

A qué hora cierran los pasos internacionales a Chile por mal tiempo en la alta montaña

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades fronterizas de Argentina y Chile confirmaron el cierre preventivo de los principales pasos internacionales que conectan a Mendoza con el país vecino. La decisión llega por pronóstico de condiciones meteorológicas desfavorables que impiden garantizar la transitabilidad segura en ambos lados de la cordillera.

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Cronograma de cierre en el Sistema Cristo Redentor

El principal Paso Internacional tendrá un esquema de funcionamiento reducido para este viernes 20 de marzo:

  • Corte de circulación: A partir de las 11:00 hs se restringirá el paso de vehículos en las localidades de Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile).
  • Cierre del Túnel Internacional: A las 13:00 hs se bajará la barrera de forma definitiva.

El paso permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso", supeditado a la mejora de las condiciones climáticas.

cristo redentor

Desde la coordinación del sistema informaron que el sector chileno es el que presenta mayores complicaciones, lo que obliga a tomar esta medida al no poder garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

Paso Pehuenche cerrado

Por su parte, el paso ubicado en el departamento de Malargüe ya se encuentra cerrado. El centro fronterizo informó que la medida es de carácter preventivo y se mantendrá por tiempo indeterminado debido a las tormentas y nevadas pronosticadas para hoy y los días sucesivos.

paso pehuenche

El tiempo en la alta montaña

  • Uspallata: 06°
  • Punta de Vaca: 02°
  • Puente del Inca: -04°
  • Las Cuevas: -05°
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