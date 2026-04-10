Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 10 de abril, tras los cambios en el cepo

Durante las últimas jornadas, el mercado mostró una dinámica moderada, con cotizaciones que se mantienen dentro de márgenes previsibles. Los bancos reflejan diferencias mínimas en sus pizarras, consolidando un escenario de relativa calma para el dólar hoy , sin saltos abruptos en el tipo de cambio oficial.

Banco Santander: $1.410

Banco Ciudad: $1.410

Banco Patagonia: $1.410

Banco Macro: $1.415

Banco Hipotecario: $1.405

Banco Supervielle: $1.410

Banco Credicoop: $1.410

ICBC: $1.410

Brubank: $1.398

Cambios del Banco Central y flexibilización del mercado cambiario

El Banco Central avanzó con nuevas medidas orientadas a flexibilizar el acceso a divisas dentro del sistema financiero. A través de una reciente comunicación oficial, se eliminaron los límites que existían para retirar efectivo en cajeros automáticos del exterior utilizando tarjetas emitidas en Argentina, lo que representa una modificación relevante en el funcionamiento del mercado.

Hasta el momento, los usuarios que realizaban extracciones en el exterior tenían un tope de USD 50 por operación, que podía ampliarse a USD 200 en países no limítrofes. Con la eliminación de este límite regulatorio, el acceso al efectivo dependerá ahora de las condiciones comerciales que establezcan los bancos, sin un máximo fijado por normativa cambiaria.

La medida forma parte de un proceso gradual de ajustes impulsados por el organismo, que también incluye cambios en los plazos de liquidación de exportaciones, nuevas condiciones para el ingreso de divisas y modificaciones en operaciones financieras internacionales. Este escenario impacta en las expectativas del mercado, que sigue de cerca la evolución del dólar y la disponibilidad de moneda extranjera.

En este contexto, la estabilidad del dólar hoy se sostiene en un marco donde el Banco Central busca fortalecer las reservas, mantener controlada la inflación y generar condiciones previsibles para la economía argentina. Las tasas de interés y e