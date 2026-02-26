26 de febrero de 2026 - 15:52

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 27 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.425 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

Precio del dólar viernes 27 de febrero 2026.

Precio del dólar viernes 27 de febrero 2026.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.425 en Banco Nación. Para este viernes, abrirá al mismo precio. Además, el Ministerio de Economía ya puso en marcha el bono para captar las divisas de los bancos nacionales para saldar los vencimientos de deuda en dólares que se aproximan.

El precio del dólar minorista subió a $1.429 en el Banco Central.

El precio del dólar minorista subió a $1.429 en el Banco Central.

Precio del dólar para este viernes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 27 de febrero

  • Banco Nación: $1.425
  • Banco Galicia: $1.425
  • Banco BBVA: $1.435
  • Banco Santander: $1.435
  • Banco Ciudad: $1.425
  • Banco Patagonia: $1.430
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.430
  • Banco Supervielle: $1.430
  • Banco Credicoop: $1.430
  • Banco Piano: $1.430
  • Banco Comercio: $1.425
  • ICBC: $1.445
  • Brubank: $1.428

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Ministerio de Economía llevó adelante la colocación de un bono en dólares con vencimiento en 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa efectiva anual de 5,89%. El precio de corte se ubicó en USD 1.004,50, lo que determinó un rendimiento inferior al cupón fijo del 6% con el que había sido presentado. Aunque las ofertas alcanzaron un valor nominal de USD 868 millones, el Tesoro decidió asignar únicamente una parte de ese total, tal como estaba previsto. La emisión, bajo legislación local, tiene como finalidad reunir divisas para afrontar un pago de USD 4.200 millones el 9 de julio, además de otros compromisos, en un escenario donde el financiamiento externo continúa limitado por un riesgo país cercano a los 543 puntos.

El instrumento fue concebido para captar liquidez en dólares que permanece sin utilizar dentro del sistema financiero local, compitiendo con opciones como depósitos a plazo y fondos de inversión en moneda extranjera, con el objetivo de atraer tanto a empresas como a ahorristas particulares interesados en financiar al Estado. Un rasgo distintivo es el pago mensual de intereses, pensado para inversores conservadores que buscan rendimientos en dólares aunque acepten el riesgo asociado a la deuda soberana.

La operación se dio en un contexto atípico para el endeudamiento público nacional

  • Mientras el Tesoro no logra emitir deuda en los mercados internacionales, empresas y provincias sí han conseguido financiamiento externo con buenos resultados. Este fenómeno se vincula con la ausencia del Estado nacional como emisor relevante fuera del país. Con el riesgo país en niveles altos, emitir bonos globales implicaría tasas de dos dígitos, lo que resulta poco conveniente.
  • Desde las elecciones legislativas hasta ahora, las emisiones corporativas y sub-soberanas suman USD 10.700 millones. Provincias como Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba obtuvieron entre USD 600 y 800 millones cada una, mientras que firmas como IRSA, Vista, Tecpetrol e YPF también acudieron al mercado internacional.
  • El Gobierno define este proceso como un “crowding in”, ya que la ausencia del Tesoro en el mercado externo permitió que el sector privado y las provincias accedieran a crédito con mayor facilidad.
Ante esta situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió priorizar el mercado doméstico para obtener dólares. En diciembre, por ejemplo, el Tesoro había emitido USD 1.000 millones del Bonar 2029 a una tasa anual de 9,26% bajo ley argentina, fondos que se destinaron en parte a cubrir vencimientos de enero. Ese antecedente sirvió como base para la estrategia actual, orientada a captar divisas disponibles en bancos locales y evitar costos más elevados en el exterior.

