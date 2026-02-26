Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este viernes 27 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este viernes a $1.425 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en todos los bancos del país.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este jueves a $1.425 en Banco Nación. Para este viernes, abrirá al mismo precio. Además, el Ministerio de Economía ya puso en marcha el bono para captar las divisas de los bancos nacionales para saldar los vencimientos de deuda en dólares que se aproximan.

dólar viernes 27 febrero El precio del dólar minorista subió a $1.429 en el Banco Central. WEB Precio del dólar para este viernes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este viernes 27 de febrero Banco Nación: $1.425

$1.425 Banco Galicia: $1.425

$1.425 Banco BBVA: $1.435

$1.435 Banco Santander: $1.435

$1.435 Banco Ciudad: $1.425

$1.425 Banco Patagonia: $1.430

$1.430 Banco Macro: $1.425

$1.425 Banco Hipotecario: $1.430

$1.430 Banco Supervielle: $1.430

$1.430 Banco Credicoop: $1.430

$1.430 Banco Piano: $1.430

$1.430 Banco Comercio: $1.425

$1.425 ICBC: $1.445

$1.445 Brubank: $1.428 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Ministerio de Economía llevó adelante la colocación de un bono en dólares con vencimiento en 2027, adjudicando USD 150 millones a una tasa efectiva anual de 5,89%. El precio de corte se ubicó en USD 1.004,50, lo que determinó un rendimiento inferior al cupón fijo del 6% con el que había sido presentado. Aunque las ofertas alcanzaron un valor nominal de USD 868 millones, el Tesoro decidió asignar únicamente una parte de ese total, tal como estaba previsto. La emisión, bajo legislación local, tiene como finalidad reunir divisas para afrontar un pago de USD 4.200 millones el 9 de julio, además de otros compromisos, en un escenario donde el financiamiento externo continúa limitado por un riesgo país cercano a los 543 puntos.

El instrumento fue concebido para captar liquidez en dólares que permanece sin utilizar dentro del sistema financiero local, compitiendo con opciones como depósitos a plazo y fondos de inversión en moneda extranjera, con el objetivo de atraer tanto a empresas como a ahorristas particulares interesados en financiar al Estado. Un rasgo distintivo es el pago mensual de intereses, pensado para inversores conservadores que buscan rendimientos en dólares aunque acepten el riesgo asociado a la deuda soberana.