Cuánto cuesta construir una casa "barata" de 100 metros cuadrados en septiembre 2025

Construcción. CAMZA y CoPIG informan el costo promedio del m² en una casa y su variación trimestral.

Costo del metro cuadrado en septiembre

Según CAMZA y CoPIG, el costo de construcción por en septiembre es $1.208.618,57, con materiales y mano de obra.

El índice registra un aumento trimestral de 4,15% respecto del período anterior, señal de presión en costos y economía.

La referencia corresponde a Mendoza y a una vivienda económica, útil como parámetro inicial para presupuestos comparables en Argentina.

El indicador considera materiales, mano de obra, gastos generales y servicios, siguiendo planillas técnicas difundidas por los colegios profesionales.

Presupuesto estimado para 100 m²

Con ese valor, una casa económica de 100 m² demanda aproximadamente $120.861.857, suponiendo terminaciones estándar y sin extras costosos.

El monto puede variar por diseño, provincia, tipo de suelo, logística, y no incluye terreno, proyecto ni honorarios profesionales.

Conviene prever un colchón de contingencia del 10%–15% para imprevistos, diferencias de precio y redeterminaciones contractuales.

El esquema de contratación (administración o llave en mano) modifica tiempos, riesgos y el flujo de caja de obra.

Factores que encarecen la construcción

  • Permisos y tasas: derechos municipales, sellados y registros técnicos.
  • Mano de obra: especialidades, jornadas extra, productividad.
  • Materiales: aberturas, pisos, revestimientos, aislaciones.
  • Infraestructura: conexiones de agua, gas, electricidad, cloacas o biodigestor.
  • Inflación y financiamiento: actualización de costos, anticipos, diferencias de precio.

Fuente: CAMZA (Colegio de Arquitectos de Mendoza) y CoPIG (Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza), actualización julio–septiembre 2025; variación trimestral 4,15%.

