Cuánto cuesta construir una casa "barata" de 100 metros cuadrados en septiembre 2025

Para una casa económica, los costos de construcción en septiembre muestran un avance que impacta en la economía familiar. Con información práctica para la casa y reformas como referencia, se calcula el valor del metro cuadrado y el presupuesto para una vivienda de 100 m² en septiembre actual en Argentina.

Según CAMZA y CoPIG , el costo de construcción por m² en septiembre es $1.208.618,57 , con materiales y mano de obra.

El índice registra un aumento trimestral de 4,15% respecto del período anterior, señal de presión en costos y economía .

La referencia corresponde a Mendoza y a una vivienda económica, útil como parámetro inicial para presupuestos comparables en Argentina .

El indicador considera materiales , mano de obra , gastos generales y servicios, siguiendo planillas técnicas difundidas por los colegios profesionales.

Presupuesto estimado para 100 m²

Con ese valor, una casa económica de 100 m² demanda aproximadamente $120.861.857, suponiendo terminaciones estándar y sin extras costosos.

El monto puede variar por diseño, provincia, tipo de suelo, logística, y no incluye terreno, proyecto ni honorarios profesionales.

Conviene prever un colchón de contingencia del 10%–15% para imprevistos, diferencias de precio y redeterminaciones contractuales.

El esquema de contratación (administración o llave en mano) modifica tiempos, riesgos y el flujo de caja de obra.

Factores que encarecen la construcción

Permisos y tasas : derechos municipales, sellados y registros técnicos.

: derechos municipales, sellados y registros técnicos. Mano de obra : especialidades, jornadas extra, productividad.

: especialidades, jornadas extra, productividad. Materiales : aberturas, pisos, revestimientos, aislaciones.

: aberturas, pisos, revestimientos, aislaciones. Infraestructura : conexiones de agua , gas , electricidad , cloacas o biodigestor.

: conexiones de , , , cloacas o biodigestor. Inflación y financiamiento: actualización de costos, anticipos, diferencias de precio.

Fuente: CAMZA (Colegio de Arquitectos de Mendoza) y CoPIG (Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza), actualización julio–septiembre 2025; variación trimestral 4,15%.