Conservá el orden y la higiene: cómo debes limpiar tu casa durante el fin de semana

Una rutina de limpieza de fin de semana cumple la función de mantener la casa ordenada sin convertir la tarea en una carga excesiva. Conocer los métodos adecuados puede ahorrarte una gran cantidad de tiempo y dinero. También se debe tener en cuenta las características de cada espacio.

Aprovechar el fin de semana para limpiar tu casa puede ahorrarte mucho tiempo para descansar.

- Evita que la suciedad se acumule .

- Reduce la necesidad de limpiezas profundas.

- Disminuye la sensación de desorden y ayuda a sostener un ambiente saludable.

Además, cuando conviven varias personas en la misma casa, repartir responsabilidades previene conflictos y aligera la carga de cada uno.

Cómo dividir las tareas de los ambientes

Las tareas básicas se dividen por ambientes.

- En dormitorios, se recomienda cambiar sábanas, ventilar, aspirar debajo de las camas y quitar el polvo de muebles y cabeceros.

- En baños, limpiar grifos y espejos, desinfectar inodoro, lavamanos y ducha, además de cambiar toallas y vaciar papeleras.

- En la cocina, lo esencial es limpiar encimeras, barrer y fregar suelos, repasar electrodomésticos, ordenar muebles y revisar la heladera para descartar alimentos en mal estado.

- En el living y espacios comunes, lo central es aspirar alfombras, sacudir almohadones, quitar polvo de estanterías y ordenar objetos sueltos. A esto se suman tareas generales como vaciar tachos de basura, revisar ropa para lavar y regar plantas.

Se aconseja siempre limpiar de arriba hacia abajo, quitando polvo antes de aspirar o fregar. No todas las limpiezas son semanales: ventanas, cortinas, alfombras grandes o techos pueden atenderse cada dos semanas o una vez al mes.

Cuánto tiempo destinar a esta rutina

En cuanto a tiempos, una persona puede completar la rutina en 1,5 a 2 horas si no hay acumulación, mientras que dos personas reducen el trabajo a menos de una hora.

Con niños o mascotas, el tiempo aumenta inevitablemente. Para aligerar, resulta útil escuchar música, usar limpiadores multiusos, tener una canasta de recogida rápida.

Errores frecuentes son improvisar sin plan, carecer de productos a mano, intentar limpiar todo a fondo cada semana o asumir todo el trabajo en soledad.

La clave está en la constancia: dedicar breves minutos entre semana para tareas rápidas permite que el fin de semana no se vuelva agotador y asegura un hogar siempre bajo control.