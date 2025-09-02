2 de septiembre de 2025 - 10:00

Cuánto cuesta construir una casa "económica" de 90 metros cuadrados en septiembre 2025

Construcción. Los colegios profesionales de Mendoza detallan el valor del metro cuadrado en una casa y su impacto en la economía.

Cuánto cuesta construir una casa «económica» de 90 metros cuadrados en septiembre 2025 (3)
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

El ganador de los $1.732 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

El ganador de los $1.732 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
cuanto sale el fiat cronos con precio actualizado en septiembre de 2025

Cuánto sale el Fiat Cronos con precio actualizado en septiembre de 2025

Por Andrés Aguilera

El valor del metro cuadrado en septiembre

El cálculo oficial contempla materiales, mano de obra, servicios y gastos generales. En comparación con el trimestre anterior, el aumento fue de 4,15%, lo que refleja la presión de la economía en quienes buscan acceder a una vivienda propia.

Cuánto cuesta construir una casa «económica» de 90 metros cuadrados en septiembre 2025 (1)

Los organismos profesionales publican el índice como referencia, con actualizaciones periódicas, y se utiliza como guía en proyectos y presupuestos de obra.

Presupuesto estimado para 90 m²

Para una vivienda económica de 90 metros cuadrados, el costo estimado asciende a $108.775.671. La cifra corresponde a terminaciones estándar, sin incluir extras ni lujos, y puede variar según la provincia, el tipo de terreno o la complejidad del diseño.

El monto no contempla la compra del terreno ni los honorarios profesionales, rubros que pueden modificar notablemente la inversión final.

Cuánto cuesta construir una casa «económica» de 90 metros cuadrados en septiembre 2025 (2)

Factores que influyen en los costos de construcción

  • Permisos municipales: tasas, sellados y habilitaciones.
  • Materiales de terminación: pisos, aberturas y revestimientos.
  • Servicios básicos: conexión de agua, electricidad y gas.
  • Inflación: impacto directo en insumos y salarios.
  • Contratación: bajo administración o llave en mano.

En septiembre 2025, levantar una casa económica de 90 m² requiere superar los 108 millones de pesos, con una tendencia alcista marcada en los costos de la construcción.

Fuente: Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Al prender una vela blanca deberás crear un entorno armónico para acompañar y afianzar los proyectos personales y familiares.

Dónde hay que prender una vela blanca para atraer riqueza y liderazgo, según el Feng Shui

Por Redacción
cual es el signo del zodiaco mas obesivo con el reciclaje y el orden en sus casa

Cuál es el signo del zodíaco más obesivo con el reciclaje y el orden en sus casa

Por Redacción
Reciclar pelotas de tenis es una idea simple y original para mantener el orden de casa.

Las pelotas de tenis usadas, no las tires, tenés un tesoro en casa: las 2 formas útiles de aprovecharlas

Por Redacción
no te olvides de ellos: los accesorios en el hogar que debes reemplazar si o si para la limpieza

No te olvides de ellos: los accesorios en el hogar que debes reemplazar sí o si para la limpieza

Por Camilo Clavel