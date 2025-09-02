Construcción. Los colegios profesionales de Mendoza detallan el valor del metro cuadrado en una casa y su impacto en la economía.

El índice de costos de construcción publicado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG) ubica en septiembre 2025 el precio promedio del metro cuadrado en $1.208.618,57, con referencias de obras y mejoras para la casa como parámetro.

El valor del metro cuadrado en septiembre El cálculo oficial contempla materiales, mano de obra, servicios y gastos generales. En comparación con el trimestre anterior, el aumento fue de 4,15%, lo que refleja la presión de la economía en quienes buscan acceder a una vivienda propia.

Cuánto cuesta construir una casa «económica» de 90 metros cuadrados en septiembre 2025 (1) Los organismos profesionales publican el índice como referencia, con actualizaciones periódicas, y se utiliza como guía en proyectos y presupuestos de obra.

Presupuesto estimado para 90 m² Para una vivienda económica de 90 metros cuadrados, el costo estimado asciende a $108.775.671. La cifra corresponde a terminaciones estándar, sin incluir extras ni lujos, y puede variar según la provincia, el tipo de terreno o la complejidad del diseño.

El monto no contempla la compra del terreno ni los honorarios profesionales, rubros que pueden modificar notablemente la inversión final.

Cuánto cuesta construir una casa «económica» de 90 metros cuadrados en septiembre 2025 (2) Factores que influyen en los costos de construcción Permisos municipales : tasas, sellados y habilitaciones.

: tasas, sellados y habilitaciones. Materiales de terminación : pisos, aberturas y revestimientos.

: pisos, aberturas y revestimientos. Servicios básicos : conexión de agua, electricidad y gas.

: conexión de agua, electricidad y gas. Inflación : impacto directo en insumos y salarios.

: impacto directo en insumos y salarios. Contratación: bajo administración o llave en mano. En septiembre 2025, levantar una casa económica de 90 m² requiere superar los 108 millones de pesos, con una tendencia alcista marcada en los costos de la construcción. Fuente: Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA) y Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (CoPIG).