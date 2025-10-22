22 de octubre de 2025 - 08:24

Apareció Paola Mariana Lens, la joven argentina que era buscada en España

La noticia fue confirmada por su madre, quien viajará al país europeo para reencontrarse con la chica de 26 años de la que hace 8 días nada se sabía.

Paola Mariana Lens tiene 26 años y desapareció el pasado 14 de octubre&nbsp;

Paola Mariana Lens tiene 26 años y desapareció el pasado 14 de octubre 

Foto:

No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre.

No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

La nueva película de terror que llega a HBO Max.

El nuevo fenómeno del terror que llega a HBO Max tras arrasar en cines: fecha confirmada

Por Redacción Espectáculos
Garrido-Baigorria: el caso fue elevado a juicio por la Justicia Federal. Archivo.

Caso Garrido-Baigorria: piden que 16 expolicías mendocinos sean juzgados por desaparición forzada de personas

Por Oscar Guillén

La noticia fue confirmada por Gabriela, la madre de la mujer, en diálogo con la prensa desde su casa, antes de ir al aeropuerto de Ezeiza para viajar a España al mediodía y reencontrarse con su hija.

Según dijo la mamá, la llamaron desde una comisaría de Mallorca para informarle que Paola está en buen estado de salud.

De todos modos, fue hermética en cuanto a los motivos y si Paola regresará al país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1980955228317868428&partner=&hide_thread=false

El caso de Paola Mariana Lens

Mariana partió desde Buenos Aires a Palma de Mallorca el 6 de octubre pasado, después de ser contactada para trabajar como niñera para una familia alemana radicada en esa ciudad. Había tenido dos entrevistas previas, con un acuerdo de 300 euros por mes más alojamiento, comidas, gimnasio, curso de idiomas y pasaje, todo bajo un supuesto intercambio cultural.

La joven de 26 años tenía planeado ahorrar para luego seguir viaje hacia Andorra y buscar empleo en la temporada de esquí.

No obstante, desde el 14 de octubre se perdió todo contacto.

No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre.
No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre.

No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre.

“Tenía una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes”, dijo la madre de Mariana.

En medio del operativo policial en España y la viralización del caso en las redes sociales, se conoció un mensaje de WhatsApp enviado desde el número de teléfono de Mariana, pero los allegados dudaron de que fuera ella.

Decía el texto: "En este momento necesito tomar distancia de la familia. No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva película de Netflix basada en una desaparición real.

El nuevo thriller de Netflix que está inspirado en un caso real de una desaparición sin resolver

Por Redacción Espectáculos
Avanzan los trabajos en el Nudo Vial para restaurar el sistema de riego y recuperar los espacios verdes.

Empezaron las restricciones de tránsito en el Nudo Vial de Costanera: hasta cuándo duran

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 21 de octubre

Por Redacción Sociedad
Francisco Pascasio Moreno, mejor conocido como perito Moreno.

Disertaciones sobre expediciones hacia el lago Argentino

Por Miguel Títiro