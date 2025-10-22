Apareció Paola Mariana Lens, la joven argentina que era buscada en España

Después de tantas horas de angustia, encontraron sana y salva este miércoles a Paola Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que estaba desaparecida en España.

La noticia fue confirmada por Gabriela, la madre de la mujer, en diálogo con la prensa desde su casa, antes de ir al aeropuerto de Ezeiza para viajar a España al mediodía y reencontrarse con su hija.

Según dijo la mamá , la llamaron desde una comisaría de Mallorca para informarle que Paola está en buen estado de salud .

De todos modos, fue hermética en cuanto a los motivos y si Paola regresará al país.

Mariana partió desde Buenos Aires a Palma de Mallorca el 6 de octubre pasad o, después de ser contactada para trabajar como niñera para una familia alemana radicada en esa ciudad. Había tenido dos entrevistas previas, con un acuerdo de 300 euros por mes más alojamiento, comidas, gimnasio, curso de idiomas y pasaje, todo bajo un supuesto intercambio cultural.

La joven de 26 años tenía planeado ahorrar para luego seguir viaje hacia Andorra y buscar empleo en la temporada de esquí.

No obstante, desde el 14 de octubre se perdió todo contacto.

No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre. No se sabía nada de la joven Paola Mariana Lens desde el 14 de octubre. Gentileza

“Tenía una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes”, dijo la madre de Mariana.

En medio del operativo policial en España y la viralización del caso en las redes sociales, se conoció un mensaje de WhatsApp enviado desde el número de teléfono de Mariana, pero los allegados dudaron de que fuera ella.

Decía el texto: "En este momento necesito tomar distancia de la familia. No es por un hecho puntual ni con intención de generar conflicto, sino porque necesito enfocarme en mi bienestar emocional y en construir un espacio más sano para mí. Les pido que respeten este límite sin buscar contactarme por ahora. No estoy buscando explicaciones, discusiones ni respuestas. Esta decisión no pretende herir a nadie, pero es necesaria para mí en este momento. Cuando sienta que estoy lista para retomar el contacto lo haré. Hasta entonces, el silencio no es contra ustedes, sino a favor mío”.