De las calles del centro al teatro Mendoza: la Banda Viajera prepara su show más ambicioso este sábado

La banda se presentará con invitados especiales y hasta un coro, en un show que promete repasar lo mejor de su repertorio de clásicos, en el teatro Mendoza.

El fenómeno musical que nació entre las veredas y las acequias de Mendoza ahora se expande a los escenarios. La Banda Viajera, la banda que se ganó el corazón del público con sus shows callejeros en el microcentro de la ciudad, celebrará su recorrido con una presentación muy especial: la "Edición Deluxe", este sábado 8 de noviembre a las 21, en el Teatro Mendoza, con entradas a la venta en Entradaweb.com.ar.

La historia de La Banda Viajera es una de esas que solo pueden escribirse desde la pasión y la perseverancia. Surgida a mediados de 2016, la agrupación comenzó con Pablo Merlo (batería) y Diego Lorca (guitarra), dos músicos callejeros que se animaron a armar un grupo de rock. Luego se sumaron Alejandro Ladislao Rodríguez (voz), Maximiliano Mirallas (bajo) y más tarde Gonzalo Gorordo (batería) y Eduardo "Yayi" Barrera (guitarra), consolidando la formación actual.

Los primeros recitales fueron en la calle San Martín, donde el grupo pronto se volvió una atracción urbana. "Al principio era una sorpresa enorme que tanta gente se juntara en la vereda para escucharnos, que bailara, que nos agradeciera", recuerda Maximiliano Mirallas, bajista y una de las voces del grupo. "Lo llamativo era que nuestras actuaciones parecían muy significativas para mucha gente. Nos hicimos muchos amigos: empleados de locales, lustrabotas e incluso personas que venían seguido solo porque sabían que estábamos los fines de semana por la mañana. El cariño del público nunca dejó ni deja de ser una grata sorpresa."

Esa conexión espontánea con la gente fue lo que los impulsó a seguir. Lo que comenzó como una aventura de fin de semana se transformó en un movimiento con alma comunitaria. "Tocamos música que ha sido parte de la vida de mucha gente, entonces las canciones de nuestro repertorio son parte de la banda sonora de sus vidas, les traen lindos recuerdos", explica Mirallas. "Después está la novedad de ver una banda completa tocando en la calle con batería, bajo, dos guitarras y cuatro voces con buen sonido. Aunque suene raro, eso siempre es fresco para el que pasa por la calle. Nos ha ido bien porque mucha gente nos ayudó, nos difundió, nos acompañó y nos dio su cariño. En gran medida somos lo que somos por el vínculo lindo que tenemos con las personas que nos siguen y disfrutan de lo que hacemos."

LBV Con el paso de los años, la energía de las calles se trasladó a San Luis, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y hasta Chile. Pero, aunque la agenda creció, el espíritu original sigue intacto. "Seguimos tocando en la calle, menos que antes porque tenemos eventos los fines de semana, pero es algo que no nos gustaría perder porque es parte de nosotros estar en las calles mendocinas. Quizás ahí está la belleza de poder pasar de las calles de Mendoza al Teatro Mendoza para dar un show más lindo y más grande."