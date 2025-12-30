Conmoción en EE.UU.: murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

La periodista ambiental falleció este martes, pocas semanas después de hacer público que padecía un cáncer terminal. La Fundación Biblioteca John F. Kennedy confirmó la muerte.

La periodista ambientalista Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años, apenas seis semanas después de haber anunciado públicamente que padecía un cáncer terminal. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy.

Schlossberg se había destacado como una de las voces jóvenes más influyentes del periodismo ambiental en Estados Unidos, con trabajos publicados en medios de prestigio como The New York Times, The Atlantic y The Washington Post. En 2019, además, publicó el libro Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, centrado en el impacto ambiental de los hábitos cotidianos.

Hija de Caroline Kennedy, diplomática y única hija del expresidente asesinado en 1963, y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana formaba parte de una de las familias políticas más emblemáticas del país. Sin embargo construyó una carrera propia alejada de la actividad partidaria.

El diagnóstico que terminó con su vida fue leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, una variante agresiva del cáncer de sangre. La enfermedad fue detectada en mayo de 2024, poco después del nacimiento de su segundo hijo, tras una serie de análisis médicos que arrojaron resultados anómalos.

Desde entonces, Schlossberg atravesó tratamientos intensivos, que incluyeron quimioterapia, trasplantes de médula ósea y ensayos clínicos experimentales. En noviembre de 2025, decidió contar su historia en un ensayo publicado en The New Yorker, donde relató el impacto del diagnóstico, su vínculo con la maternidad y el temor de dejar a sus hijos a una edad temprana.