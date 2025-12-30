30 de diciembre de 2025 - 22:35

Conmoción en EE.UU.: murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

La periodista ambiental falleció este martes, pocas semanas después de hacer público que padecía un cáncer terminal. La Fundación Biblioteca John F. Kennedy confirmó la muerte.

Murió Tatiana Schlossberg, la nieta de John F. Kennedy.

Murió Tatiana Schlossberg, la nieta de John F. Kennedy.

Foto:

Instagram / @jfklibraryfdn
Por Redacción

La periodista ambientalista Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, falleció este martes a los 35 años, apenas seis semanas después de haber anunciado públicamente que padecía un cáncer terminal. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la Fundación Biblioteca John F. Kennedy.

Leé además

En La Serena (Chile), la mayoría de las playas tienen bandera roja y no son aptas para el baño

Ni Reñaca ni La Serena: la lista de playas habilitadas para bañarse en Chile 2026

Por Redacción Sociedad
Nuevo reconocimiento mundial para el alfajor argentino: quedó tercera en el ranking mundial de galletas

Nuevo reconocimiento para el alfajor argentino: quedó tercera en el ranking mundial de "galletas"

Por Redacción Sociedad

Schlossberg se había destacado como una de las voces jóvenes más influyentes del periodismo ambiental en Estados Unidos, con trabajos publicados en medios de prestigio como The New York Times, The Atlantic y The Washington Post. En 2019, además, publicó el libro Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have, centrado en el impacto ambiental de los hábitos cotidianos.

Tatiana Schlossberg falleció este martes tras luchar contra un cáncer terminal
Tatiana Schlossberg falleció este martes tras luchar contra un cáncer terminal.

Tatiana Schlossberg falleció este martes tras luchar contra un cáncer terminal.

Hija de Caroline Kennedy, diplomática y única hija del expresidente asesinado en 1963, y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana formaba parte de una de las familias políticas más emblemáticas del país. Sin embargo construyó una carrera propia alejada de la actividad partidaria.

El diagnóstico que terminó con su vida fue leucemia mieloide aguda con una mutación poco común, una variante agresiva del cáncer de sangre. La enfermedad fue detectada en mayo de 2024, poco después del nacimiento de su segundo hijo, tras una serie de análisis médicos que arrojaron resultados anómalos.

Desde entonces, Schlossberg atravesó tratamientos intensivos, que incluyeron quimioterapia, trasplantes de médula ósea y ensayos clínicos experimentales. En noviembre de 2025, decidió contar su historia en un ensayo publicado en The New Yorker, donde relató el impacto del diagnóstico, su vínculo con la maternidad y el temor de dejar a sus hijos a una edad temprana.

Posteo sobre la muerte de Tatiana Schlossberg

"Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones", publicaron junto a la foto de periodista desde el Instagram @jfklibraryfdn.

En ese texto, reveló que uno de sus médicos le había advertido que podría vivir “aproximadamente un año” tras conocerse la enfermedad, una frase que conmovió a lectores de todo el mundo. Tras su fallecimiento, la Fundación Biblioteca John F. Kennedy difundió un mensaje firmado por familiares y amigos cercanos: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre vivirá en nuestros corazones”, expresaron.

La muerte de Tatiana Schlossberg generó una profunda conmoción tanto por su juventud como por la valentía con la que decidió narrar su propia enfermedad. Su legado permanece no solo en sus investigaciones y libros, sino también en su compromiso con el medio ambiente y su decisión de hablar con honestidad sobre la fragilidad de la vida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a EE.UU. para reunirse con el FinCEN.

La UIF buscará en los Estados Unidos datos clave sobre presunto lavado de dinero vinculado a la AFA

Por Redacción Política
Estados Unidos atacó a un puerto de Venezuela con drones de la CIA.

Estados Unidos atacó a un puerto de Venezuela con drones de la CIA

Por Redacción Mundo
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado por el presunto desvío de fondos.

Comunicado oficial de la AFA por el presunto desvío de 42 millones de dólares: "Campaña de difamación"

Por Redacción Deportes
Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en Nueva Jersey.

Un choque entre dos helicópteros en Estados Unidos dejó un muerto y un herido grave

Por Redacción