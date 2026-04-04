4 de abril de 2026 - 11:24

Tragedia en Perú: un muerto y 47 heridos tras incidentes en el estadio de Alianza Lima

Una aglomeración de hinchas provocó caos en el estadio Alejandro Villanueva y dejó decenas de heridos. El municipio aseguró que el estadio no contaba con las habilitaciones correspondientes.

Tragedia en Perú tras un banderazo en el estadio de Alianza Lima

Tragedia en Perú tras un banderazo en el estadio de Alianza Lima

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes por la noche, un banderazo de hinchas que se desarrollaba en el estadio Alejandro Villanueva Matute de Alianza Lima de Perú terminó en una tragedia luego de que una multitud se aglomerara, provocando caos entre los asistentes.

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El incidente ocasionó la muerte de una persona y 47 fallecidos, que fueron trasladados a diferentes hospitales locales, según informaron las autoridades del Ministerio de Salud de Perú (MINSA)

En las últimas horas, se difundieron imágenes minutos antes de la tragedia. En los videos, se observa a una multitud de hinchas avalanzándose sobre la tribuna, empujándose unos a otros y hasta hubo quienes intentaron escalar sobre las gradas, ocasionando una estampida.

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En un principio, se comentó que el hecho habría ocurrido tras el derrumbe de un muro en la tribuna del estadio, pero las autoridades lo desmintieron. Según señaló el brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, a Canal N, la estructura del lugar se encuentra en buen estado y no se registraron escombros ni muros caídos. " Esto fue un tema fortuito de la barra enardecida, de euforia que ocasionó que la situación llegara a mayores", expresó.

En el lugar trabajó el equipo de Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) en coordinación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Perú, que realizaron el triaje correspondiente para brindarle atención primaria a quienes se encontraban con heridas de gravedad.

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Tras el incidente, el ministro de Salud, Juan Carlos Velazco, confirmó el fallecimiento de una persona cuya identidad aún no se ha revelado. Además, señaló que los heridos fueron trasldados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Dos de Mayo y otros nosocomios cercanos.

El comunicado de las autoridades

Según informaron medios locales, la Policía Nacional señaló que continúan trabajando para esclarecer las causas que llevaron a la tragedia, garantizar el orden del lugar y facilitar las labores de rescate. "En apoyo al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, se ha establecido un perímetro de seguridad y desvíos vehiculares para permitir una atención oportuna a los afectados"

Por su lado, la Municipalidad de La Victoria emitió un comunciado en las últimas horas informando que el evento deportivo no contaba con las habilitaciones correspondientes, por lo que se procedió a la clausura temporal del estadio.

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