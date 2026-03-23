23 de marzo de 2026 - 13:57

Tragedia en el fútbol colombiano: el juvenil de 18 años que falleció tras desplomarse en pleno partido

El futbolista de 18 años fue atendido por especialistas cardiovasculares en cuidados intensivos, pero no logró recuperarse tras el colapso ocurrido el domingo.

Luto en Colombia: falleció Santiago Castrillón luego de una urgencia cardiovascular en la cancha.

Luto en Colombia: falleció Santiago Castrillón luego de una urgencia cardiovascular en la cancha.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol de Colombia atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador del equipo Sub-20 de Millonarios. El juvenil, de apenas 18 años, se desplomó durante un encuentro oficial y, pese a los esfuerzos médicos en una unidad de cuidados intensivos, murió rodeado de su familia.

Leé además

Lucas Pires tenía 29 años. 

Luto en el fútbol: asesinaron a un futbolista del Ascenso en La Matanza y sospechan de un hermano

Por Redacción Deportes
William Bambridge (1810-79). La reina Victoria, la princesa heredera de Prusia, la princesa Alicia y el príncipe Alfred de luto. Foto: Gentileza

Luto: qué reglas se debían seguir en el siglo XIX cuando se perdía a un ser querido

Por Luciana Sabina

El hecho ocurrió en el marco del Torneo Nacional Sub-20. Castrillón, quien portaba la camiseta número 10 y era considerado un referente de su categoría por su talento y alegría, colapsó de manera repentina en pleno campo de juego. La situación generó una alarma inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico presente en el estadio.

Embed

Inmediatamente después del incidente, el jugador recibió los primeros auxilios por parte del personal médico de Millonarios. Ante la gravedad del cuadro, fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia un centro hospitalario de alta complejidad ubicado en el norte de Bogotá.

Los últimos momentos de Castrillón y el comunicado de Millonarios

Una vez ingresado al hospital, el joven futbolista fue derivado a la unidad de Cuidados Intensivos. Allí, un equipo de especialistas en el área cardiovascular trabajó para estabilizarlo y tratar las causas del colapso. Sin embargo, la institución confirmó que, a pesar de los protocolos aplicados, Santiago falleció este domingo.

Desde el club Millonarios expresaron su impotencia y tristeza a través de un comunicado oficial donde destacaron la personalidad de Castrillón. Lo describieron no solo como un futbolista con proyección, sino como un amigo entrañable que vivía el deporte con una sonrisa constante. "El corazón azul está roto", manifestaron desde la entidad para despedir a su creativo mediocampista.

Santiago era una de las piezas clave del proyecto juvenil de Millonarios y su partida deja un vacío inmenso en el predio de entrenamiento donde se formó. El fútbol colombiano se detuvo para acompañar a la familia y amigos del joven en este proceso de duelo. Sus compañeros de equipo recordaron en redes sociales que Castrillón sentía el fútbol de una manera especial, dejando un legado de profesionalismo a pesar de su corta edad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Falleció Cristina Mariscotti, la mujer que unió a los hinchas con el hit Abuela Lalala.

El fútbol argentino de luto: murió la "Abuela Lalala", el símbolo viral del Mundial Qatar 2022

Por Francisco Moreno
Fútbol. Boca con su plantel de figuras jugará un amistoso en el estadio del Club Leonardo Murialdo

Fútbol femenino: Las Chicas de Boca y San Lorenzo vienen a festejar la Vendimia

Sufrió un infarto y su hijo lo salvó a tiempo.

Jugaba al fútbol con su padre, detectó un infarto a tiempo y le salvó la vida con lo aprendido en la escuela

Selección de fútbol de Irán

Irán dijo que jugará el Mundial 2026: "Boicotearemos a Estados Unidos"