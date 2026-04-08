Tragedia y secreto en Irlanda: miles de bebés murieron y fueron enterrados en secreto en hogares religiosos

La Iglesia se disculpó tras revelarse que miles de bebés murieron por falta de cuidados básicos y fueron enterrados en secreto bajo antiguos centros religiosos.

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Una estremecedora investigación reveló la muerte de miles de niños en antiguos hogares católicos para madres solteras en Irlanda. Los hallazgos confirman la tragedia: cientos de bebés fueron enterrados en fosas comunes tras morir por enfermedades tratables, víctimas de una negligencia sistemática que la Iglesia y el Estado ocultaron durante décadas.

Irlanda enfrenta una de sus páginas más oscuras tras descubrirse la magnitud de los fallecimientos en hogares gestionados por monjas católicas. La investigación se centró inicialmente en la desaparición de casi 800 bebés cuyos restos no figuraban en cementerios oficiales, lo que llevó a sospechar que estaban bajo el mismo edificio del hogar.

image Las fosas ocultas bajo el control religioso La presión de la Iglesia sobre las familias, especialmente en zonas rurales, era total y generaba un miedo profundo en la población. Cualquier mujer que tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio enfrentaba la amenaza de ser repudiada socialmente por un supuesto "pecado". En este contexto, los niños nacidos en estos hogares eran completamente desatendidos por las religiosas encargadas de su cuidado. Muchos fallecieron por infecciones gastrointestinales, bronquitis o abscesos, enfermedades que eran perfectamente tratables pero que se ignoraron por negligencia absoluta en centros donde nacían nuevos bebés constantemente.

image Las excavaciones posteriores confirmaron la presencia de una gran cantidad de restos humanos en los terrenos de estos antiguos centros. Los testimonios de los sobrevivientes revelan además que muchos niños fueron entregados en adopción, como en el caso de envíos a Estados Unidos, sin que se verificara la idoneidad de los padres adoptivos. Historias como la de Colleen Anderson detallan abusos físicos extremos, incluyendo golpes constantes y castigos al frío intenso durante el invierno. Los sobrevivientes relatan haber vivido en un estado de miedo permanente bajo la tutela de las instituciones religiosas.

El pedido de justicia de los sobrevivientes En el año 2021, la Iglesia presentó disculpas oficiales y el gobierno de Irlanda destinó más de 75 millones de euros para indemnizaciones. Sin embargo, para los sobrevivientes y sus familias, el resarcimiento económico no es el objetivo principal de su lucha actual. La exigencia central de las protestas es que todos los niños fallecidos sean finalmente identificados mediante pruebas de ADN y reciban un entierro digno con su nombre.

image Los afectados reclaman que se identifique a los responsables directos, incluyendo sacerdotes, monjas y autoridades civiles de la época que permitieron el maltrato. El sentimiento de indignación persiste entre quienes sufrieron estos tratos, comparando la deshumanización que padecieron con el trato que recibiría un animal. La búsqueda de justicia continúa mientras miles de historias de negligencia salen a la luz tras décadas de silencio institucional en el país.