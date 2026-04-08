Tragedia en Vietnam: murió la hija de un magnate británico en un accidente de moto durante su año sabático

Sus padres decidieron donar hígado, riñones y córneas a ciudadanos vietnamitas como agradecimiento por los recuerdos felices que su hija vivió en ese país durante su viaje.

Orla Wates, una joven británica de 19 años e hija del director de la constructora Wates, falleció tras un accidente de motocicleta en Vietnam. La tragedia se desencadenó por un paseo en la peligrosa ruta de Ha Giang durante su año sabático. Fue atropellada por un camión tras perder el control del vehículo. Su muerte cerebral conmocionó a su familia, que voló desde Londres para despedirla.

La joven era estudiante de antropología y aprovechaba su tiempo libre para recorrer el sudeste asiático y realizar voluntariados en África. La tragedia ocurrió en la ruta circular de Ha Giang, un recorrido de montaña de 400 kilómetros que atrae a miles de mochileros cada año por sus paisajes espectaculares, pero que es blanco de críticas constantes por su falta de seguridad.

image Ruta circular de Ha Giang. El accidente en la ruta de Ha Giang La joven viajaba como pasajera en una motocicleta cuando el conductor perdió el control del vehículo en una zona de montaña. Tras caer al asfalto, Wates fue atropellada por un camión, lo que le provocó heridas irreversibles. Fue trasladada de urgencia al Hospital de la Amistad Viet Duc en Hanói, donde los médicos finalmente declararon su muerte cerebral el jueves pasado.

Andrew y Henrietta Wates, sus padres, llegaron al centro médico para acompañarla en sus últimos momentos. En medio del dolor, tomaron una decisión que transformó la tragedia en un acto de altruismo: donar los órganos de su hija para ayudar a pacientes locales que esperaban un trasplante urgente. El padre de la joven es bisnieto del fundador de una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del Reino Unido.

image Amdrew Wates. Donación de órganos como agradecimiento al país La familia explicó que Vietnam era un lugar que Orla amaba profundamente y donde había pasado momentos de mucha alegría. "Vietnam era un país que ella amaba, por lo que devolverle algo es muy importante para nosotros", declaró su padre. El hígado, los riñones y las córneas de la joven sirvieron para salvar o mejorar la vida de cinco ciudadanos vietnamitas.

Este gesto desinteresado fue reconocido formalmente por el Ministro de Salud de Vietnam, quien envió una carta personal de gratitud a los padres de la joven. Desde el hospital de Hanói destacaron que, ante un dolor tan profundo, la decisión de la familia fue sumamente compasiva y conmovió a todo el personal médico y a la comunidad local. image Orla, antigua alumna de la prestigiosa escuela Stowe, tenía previsto iniciar sus estudios en la Universidad de Durham. Su madre la describió como una persona hermosa, independiente y muy divertida, que vivía la vida al máximo. Ahora, su legado continúa de forma silenciosa en las cinco personas que recibieron una segunda oportunidad de vida gracias a su partida.