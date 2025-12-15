Tragedia en el Parque: los videos que fueron claves para confirmar que la conductora pasó en rojo

La familia del niño que murió en la tragedia del Parque rompe el silencio: "No sufrió un accidente; a Fausto lo mataron"

El viernes pasado, la conductora del auto, identificada como María Amelia Albina Molina (82) fue condenada a una pena de cuatro años y medio de prisión efectiva (en modalidad domiciliaria, dada su edad) y a 10 años de inhabilitación para conducir . Además, se acordaron algunas medidas, como el uso de tobillera para su seguimiento geosatelital y que no pudiese recibir visitas numerosas. Fue todo luego de un juicio abreviado en el que la mujer asumió su responsabilidad penal y, junto al fiscal y los abogados de Fausto, acordaron la condena.

En la causa y su rápida resolución fue clave la incorporación de tres videos por parte de los abogados de la familia de Fausto, Juan Dantiacq y Leticia Morcos , quien es -además- tía del adolescente. En ellos se permitió confirmar que la mujer -que venía por Boulogne Sur Mer hacia el norte- aceleró apenas cambió a verde el semáforo de Sobremonte y con la idea de llegar a Clark . El detalle es que no están sincronizados, por lo que cuando cruzó -siempre por Boulogne Sur Mer- la esquina con Clark, ya tenía luz roja.

Ese mismo video, perteneciente a un domo de cámaras de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y donde se ve qué Molina aceleró y se alejó de los otros vehículos, permitió a los abogados de la familia Morcos identificar que justo había pasado una camioneta de la Policía de Mendoza . Y esa movilidad, que también tiene su propia cámara, registró la trágica secuencia y permitió echar por tierra algunas versiones que sostenían que Molina había cruzado en amarillo .

Con el aporte de estos videos también se cayó la la teoría que sostenía a priori la defensa, y que sostenía que los chicos habían cruzado sorpresivamente entre algunos autos estacionados . En las imágenes captadas por el móvil policial se confirma que el semáforo ya no estaba en amarillo cuando el Up conducido por Molina cruzó , y que los chicos esperaron en la esquina todo el tiempo, sin que hubiese otros autos estacionados ni entre los que pudieran haberse escabullido. Siempre estuvieron a plena vista de cualquier testigo y/o conductor.

Once segundos antes de la tragedia

El material aportado a la causa por Dantiacq y Morcos -quienes mantienen un vínculo afectivo -además- con la familia de Fausto- resultó determinante en la causa. Se trata de tres videos: el del domo de la Municipalidad, el de la camioneta de la Policía de Mendoza que circulaba por Boulogne Sur Mer hacia el Sur y el de una casa ubicada a metros de la esquina de la tragedia.

Las imágenes registradas por la cámara del domo -ubicado en altura, sobre calle Boulogne Sur Mer y unos diez metros al sur de la esquina con Clark- registran todo lo que ocurrió aquel mediodía con dirección hacia el sur. En esta secuencia, se puede observar al principio -y a la distancia- el Up conducido por Molina detenido en la esquina de Boulogne Sur Mer y Sobremonte.

Fausto Morcos Piden que la mujer acusada de cruzar un en rojo con su auto y matar a un nene en el parque siga detenida Gentileza

La misma secuencia de video tiene la fecha y la hora en que fue grabada. En el preciso instante en que en la parte superior izquierda de la pantalla se observa que marca las 12 h 15' 16" del sábado 1 de noviembre de 2025, se ve que el Up avanza luego de que -se supone- el semáforo sobre Boulogne Sur Mer cambia a verde en la esquina con Sobremonte.

En los segundos posteriores se observa cómo el auto acelera y transita -por Boulogne Sur Mer, hacia el norte-, hasta llegar a la cámara ubicada a metros de la esquina con Clark. Según se desprende de estas imágenes, Molina recorre en su auto el tramo entre Sobremonte y Clark (más de 150 metros) en 11 segundos. Porque es a las 12 h 15' y 27" cuando el Up sale del campo de visualización de la cámara. Segundos después de que todo esto ocurriera -y quedara grabado- fue el momento en que Fausto Morcos y su amigo fueron atropellados por el auto.

Dentro de la causa, esta prueba resultó fundamental para determinar que la mujer aceleró considerablemente entre Sobremonte y Clark, teniendo en cuenta la falta de sincronización entre los semáforos (cuando uno pasa a verde, el otro pasa a amarillo y a rojo). Además, al percatarse de la presencia de un móvil policial circulando por el lugar en ese preciso instante, la querella solicitó por oficio el video filmado por la camioneta y donde se observa toda la secuencia fatal.

Una condena a menos de dos meses del hecho

El viernes 12 de diciembre, un mes y once días después de la tragedia, Molina fue condenada. Si bien en un principio la defensa de Molina insistió en que la mujer había cruzado con el semáforo en amarillo y que los chicos habían cruzado entre algunos autos estacionados, todo ello quedó descartado con el video de la camioneta de la Policía.

Video tragedia parque 3

La existencia de estas imágenes y la contundencia de su contenido aceleraron el proceso judicial y permitieron que se resolviera en un juicio abreviado. Molina fue condenada por "homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo (NdA: por la muerte de Fausto) en concurso ideal con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo (por las lesiones a uno de los amigos)".

La condena será cumplida en modalidad domiciliaria, precisamente porque Molina tiene 82 años. Además, se fijaron una serie de condiciones que deberá cumplir la mujer. Contará con seguimiento geosatelital (tobillera o pulsera), no podrá recibir visitas numerosas y deberán ser familiares directos incluidos en una lista previamente confeccionada y aprobada. Cualquier persona por fuera de esa lista deberá tramitar un permiso especial en la Justicia.

Fausto Morcos 3

Así fue la Tragedia del Parque

El sábado 1 de noviembre, a las 12:15, Fausto Morcos y dos amigos (todos de 13 años) iban a jugar a la pelota al Parque General San Martín. Los tres habían pasado la noche en la casa de uno de los amigos, en las inmediaciones de la esquina de J. y M. Clark y Boulogne Sur Mer.

Quince minutos después del mediodía, y según relataron algunos testigos que estaban en esa esquina, un auto atropelló a dos de los tres chicos cuando ellos intentaban cruzar Boulogne Sur Mer.

Fausto Morcos 1

De acuerdo a lo reconstruido, los tres chicos cruzaron por la senda peatonal de esa esquina (con dirección al Parque -hacia el oeste-), aprovechando que el semáforo estaba en rojo para los automovilistas que iban por Boulogne Sur Mer. Pero, según estos mismos testigos -y que han sido claves en la causa-, María Amelia Albina Molina (conduciendo un VW Up) circulaba por Boulogne Sur Mer desde el sur, cruzó en rojo y los atropelló.

Fausto falleció en el acto, mientras que uno de sus amigos -quien también fue embestido- sufrió graves heridas y que lo tuvieron casi una semana en el hospital. El tercero de los adolescentes, que había terminado de cruzar segundos antes, miró todo desde la vereda.

En un primer momento fueron múltiples las versiones de lo ocurrido aquel sábado. Que los chicos cruzaron la calle en bicicleta, que iban corriendo o jugando a la pelota mientras cruzaban. Pero lo cierto es que los videos que registraron toda la secuencia previa confirmaron que la conductora aceleró para cruzar la esquina de Boulogne Sur Mer y Clark y que lo hizo en rojo, cuando los chicos estaban cruzando.