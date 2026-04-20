Tenía 22 años y solo 500 dólares, es mendocino, creó una startup tecnológica y hoy busca expandirse a otros países

Matías Armani , un joven emprendedor mendocino de apenas 22 años , logró transformar una inversión inicial de solo 500 dólares en una startup tecnológica con proyección nacional. Su empresa, DevFactory, ofrece una plataforma integral llamada Devy que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a centralizar su gestión operativa mediante inteligencia artificial .

La plataforma permite a las PyMEs gestionar áreas críticas como compras, stock, finanzas y producción en tiempo real. Actualmente, el proyecto ya cuenta con más de 40 clientes distribuidos en provincias como Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe , abarcando rubros que van desde bodegas hasta fábricas de indumentaria.

El diferencial de esta solución tecnológica radica en combinar la profundidad operativa necesaria para un negocio con una interfaz fácil de adoptar por el personal. El fundador explica que muchas opciones en el mercado son demasiado complejas o costosas para el segmento de las PyMEs argentinas. La plataforma se integra con herramientas masivas como WhatsApp, Mercado Libre y Tienda Nube para facilitar la venta digital.

El modelo de negocio se basa en una suscripción mensual con planes que oscilan entre los 29 y los 470 dólares . Esta flexibilidad permitió que la empresa mostrara tracción y rentabilidad desde sus inicios, atrayendo a sectores diversos como el retail, la industria textil y el consumo masivo. Con un equipo actual de seis personas, la firma busca ahora profesionalizar aún más sus áreas de soporte y desarrollo.

El salto hacia la expansión regional y nuevos mercados

El próximo paso de DevFactory es cerrar una ronda de inversión de 500.000 dólares, la cual tiene la particularidad de estar impulsada principalmente por sus propios clientes. Este capital se destinará a acelerar la adquisición de usuarios y a preparar el desembarco progresivo en países limítrofes. El objetivo financiero es alcanzar los 100 clientes en los próximos seis meses y lograr una facturación anual de 300.000 dólares para el año 2027.

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Para su expansión internacional, Armani planea establecer alianzas locales que resuelvan los aspectos regulatorios y contables de cada nuevo mercado. Mientras tanto, la operación central y el desarrollo tecnológico permanecerán centralizados para mantener la agilidad de la startup. Este joven mendocino demuestra que, con una visión clara del problema a resolver, es posible escalar un negocio tecnológico con recursos iniciales mínimos.