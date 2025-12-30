Una discusión en plena ruta terminó en tragedia: se subió al capot del auto de su ex, cayó y murió atropellado

La madrugada del domingo se volvió irreversible sobre la Ruta Provincial 53, a la altura de Florencio Varela. Andrés Alberto Greco, de 40 años, murió atropellado tras caer al asfalto en medio de una violenta discusión con su ex pareja. Según la reconstrucción judicial, el hombre se subió al capot de la camioneta durante la pelea ; la conductora aceleró, él cayó y, segundos después, otro vehículo lo embistió.

La causa avanza bajo la órbita de la fiscal Roxana Giménez, quien considera que el desenlace fue consecuencia directa de la conducta de la imputada. Aunque resta una pericia médica complementaria para precisar si la muerte se produjo por la caída o por el impacto posterior, la acusación sostiene que hubo dolo eventual y abandono de persona.

Los primeros datos surgieron del testimonio de un hombre que se encontraba en una iglesia evangélica de la zona , celebrando una fiesta de 15. Cerca de la medianoche, escuchó un golpe seco proveniente de la ruta. Al salir, observó una Citroën Berlingo blanca detenida en la banquina, sentido norte-sur. De ella descendió una persona —presuntamente Sánchez— que se dirigió al bulevar central y gritó “pará, pará” a viva voz.

La víctima cayó del capot tras una discusión y fue atropellada por otro vehículo que circulaba por la ruta.

Para los investigadores, ese grito fue un intento desesperado por evitar lo que ya no pudo impedir . Un Volkswagen Gol Trend oscuro que circulaba por la traza impactó contra un cuerpo tendido en la calzada. Al acercarse, el testigo reconoció que se trataba de Greco, quien ya no tenía signos vitales.

Tras la colisión, la persona que estaba en el bulevar regresó a la camioneta blanca y se retiró del lugar conduciendo en contramano. El testigo luego habló con otro automovilista —aún no localizado por la fiscalía— que aportó una pieza clave para reconstruir el inicio del episodio.

Ese segundo testigo aseguró que, momentos antes, había observado una discusión entre Greco y una mujer a bordo de la Berlingo. La pelea se desarrolló sobre la misma ruta, en sentido sur-norte. En un punto, el hombre se subió al capot del vehículo; la conductora avanzó unos diez metros y provocó su caída al asfalto. Inmediatamente después, el auto oscuro lo embistió. El propio testigo relató que la camioneta había realizado maniobras peligrosas previas y estuvo a punto de chocar con su vehículo; fue él quien llamó al 911.

La acusación y los mensajes que agravan la causa

Para la fiscal Giménez, no hay dudas sobre la responsabilidad de la imputada. El conductor del Gol Trend no será procesado: “No podía prever que una persona estuviera tendida en la ruta en plena oscuridad”, explicaron fuentes judiciales. La calificación podría variar, pero el núcleo de la imputación se mantiene: homicidio agravado por el vínculo, con dolo eventual, en concurso con abandono de persona.

Un elemento que agravó la lectura del caso fueron los mensajes de WhatsApp que Sánchez habría enviado durante la discusión a la novia actual de Greco. “Tu novio está acá conmigo, venilo a buscar, está borracho, te lo dejo tirado en la ruta”, escribió, según consta en el expediente. Para los investigadores, esos mensajes descartan cualquier estado de temor o amedrentamiento: “No estaba asustada; el contenido muestra control de la situación”, afirmó una fuente.

La autopsia inicial no logró establecer con certeza si la muerte fue instantánea por la caída o consecuencia directa del atropello. Por eso, se ordenó una pericia médica complementaria. Sin embargo, para la fiscalía el encadenamiento causal es claro: la aceleración, la caída y la exposición de la víctima en la calzada conforman una secuencia que desembocó en el resultado fatal.

Imagen ilustrativa policía de la provincia de Buenos Aires. Foto: Gentileza La Justicia investiga el caso como homicidio agravado y analiza pericias clave para definir responsabilidades.

La indagatoria y una relación marcada por la violencia

En su declaración indagatoria, Sánchez sostuvo que Greco se tornó violento y se le puso delante del vehículo. Aseguró que avanzó y que luego “no supo más nada”. Esa versión fue objetada por los investigadores: la camioneta no presenta daños frontales, lo que refuerza la hipótesis de que el hombre estaba sobre el capot al momento de la maniobra.

La imputada dijo que con ellos viajaba su hermana, un dato que aún no pudo ser corroborado. Lo que sí quedó probado por cámaras municipales es que ella conducía la Berlingo. También declaró que se fue del lugar y que recién al día siguiente se enteró de la muerte.

La causa expuso, además, una relación previa atravesada por conflictos. Según fuentes judiciales, se trataba de un vínculo “tóxico”. Cuando eran pareja, la nuera de la acusada había denunciado a Greco por hechos de violencia, aunque Sánchez nunca ratificó esa denuncia ante la Justicia. Aun con la separación y la existencia de nuevas parejas, ella continuaba yendo a buscarlo cuando él la llamaba, incluso la noche del hecho.

“Es un caso de libro”, sintetizó un investigador, para graficar la complejidad de relaciones cruzadas, celos, violencia y decisiones tomadas en segundos que terminan en tragedia.